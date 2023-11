Il y a peu, nous avons pu découvrir les noms des jeux qui allaient rejoindre le catalogue d'Amazon Prime Gaming en novembre 2023. Au menu, il y avait du beau monde, aussi bien du côté des grosses productions que des créations indépendantes. Parmi eux, on comptait la suite d'un titre qui a su rencontrer un public satisfait lors de sa sortie en 2007. Ce nouvel opus était donc attendu au tournant, et il est finalement arrivé 12 ans après son aîné. Et aujourd'hui, il est disponible sur l'offre du géant américain.

Amazon Prime Gaming a la rage

Vous l'aurez peut-être compris, il s'agit de RAGE 2 : Deluxe Edition, et il est dès à présent accessible sans frais supplémentaire via Prime Gaming. Le premier opus nous plonge dans un monde dystopique où la notion d'ordre social est quasiment inexistante. Dans cet univers, ce sont les gangs sanguinaires et l'Autorité qui font la loi. Si ce ne sont pas eux qui se chargent de vous, ce sera le désert inhospitalier et les créatures qui l'habitent. La nervosité du jeu et son univers alléchant n'ont eu aucun mal à plaire, même si on pouvait lui reprocher une fin un peu précipitée. Quoi qu'il en soit, sa suite a débarqué en 2019, et elle n'a pas eu droit à un succès similaire.

Sans être un mauvais jeu, RAGE 2 n'a pas réussi à proposer une aventure aussi prenante que celle du premier volet. Le monde a été jugé trop vide, avec un manque de profondeur et de missions vraiment exaltantes. Ceci dit, l'esprit déjanté de la licence n'a pas disparu. Les gunfights restent appréciables, et un arsenal varié est mis à votre disposition pour en profiter un maximum. En bref, si vous avez envie de faire un jeu d'action sur Prime Gaming qui n'est pas prise de tête, ce titre est fait pour vous. Après tout, il a été créé par Id Software et Avalanche Studios. L'un nous a offert la franchise Doom et Wolfenstein, entre autres, et l'autre la série des Just Cause.

De belles sorties à venir sur le service

Comme nous l'avons dit plus haut, le mois de novembre s'annonce chargé sur Prime Gaming. Jeudi prochain, le service va accueillir Centipede : Recharged, un classique vidéoludique remis au goût du jour. Il sera ensuite rejoint par Evan's Remains, un beau jeu d'énigmes à l'image de Behind the Frame: The Finest Scenery. Ce dernier fait également partie de la liste des titres de novembre 2023, et il arrivera le même jour que STAR WARS Knights of the Old Republic. Les sorties vont ensuite s'enchaîner jusqu'au 30, et vous pouvez retrouver la liste complète ci-dessous.

Rage 2 : Deluxe Edition - 2 novembre (Epic Games Store)

- 2 novembre (Epic Games Store) Centipede : Recharged - 9 novembre (Epic Games Store)

- 9 novembre (Epic Games Store) Evan's Remains - 10 novembre (Amazon Games App)

- 10 novembre (Amazon Games App) Behind the Frame : The Finest Scenery - 16 novembre (Amazon Games App)

- 16 novembre (Amazon Games App) STAR WARS Knights of the Old Republic - 16 novembre (Amazon Games App)

- 16 novembre (Amazon Games App) Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre - 22 novembre (Amazon Games App)

- 22 novembre (Amazon Games App) Black Widow : Recharged - 23 novembre (Epic Games Store)

- 23 novembre (Epic Games Store) Orten Was the Case - 30 novembre (Amazon Games App)

- 30 novembre (Amazon Games App) Caverns of Mars : Recharged - 30 novembre (Epic Games Store)

