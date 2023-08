Les boutiques en ligne se plient en quatre pour régaler les joueurs PC. Steam propose ponctuellement des périodes d'essai gratuites pour certains titres, comme c'est le cas en ce moment. De son côté, l'Epic Games Store offre toutes les semaines des jeux gratuits. Amazon Prime Gaming n'est pas en reste et fait également des pieds et des mains pour gâter ses abonnés. Dès aujourd'hui, leur souscription au service leur permet de se lancer dans un excellent jeu gratuitement et si vous en faites partie, on vous conseille de ne pas rater cette occasion.

Un très bon jeu gratuit pour les abonnés Amazon Prime Gaming

Même si les sorties importantes s'enchaînent en ce moment, rien n'empêche de se plonger dans un titre plus ancien, surtout lorsqu'il est très bon. Les abonnés Amazon Prime Gaming peuvent obtenir un jeu gratuit dès maintenant : il s'agit d'In Sound Mind. Le jeu des créateurs de Nightmare House 2 n'est pas fait pour tout le monde, puisqu'il verse dans l'horreur psychologique sans vous épargner. L'expérience vous emmènera dans des lieux abandonnés au sein duquel d'étranges phénomènes se produisent.

Ce jeu gratuit Amazon Prime Gaming alterne entre phases d'exploration, énigmes et combats de boss tout en offrant un récit prenant. La production avait reçu des critiques plutôt élogieuses de la part de la presse et des joueurs lors de sa sortie en 2021 (75 de la presse, 8,2 du public). C'est le moment ou jamais de vous plonger dedans, si vous êtes abonnés ou connaissez quelqu'un qui l'est.

Un titre gratuit et du contenu pour des jeux appréciés

Le mois d'août est donc un très bon cru pour les abonnés Amazon Prime Gaming. Les joueurs peuvent en effet profiter gratuitement de titres comme Quake 4, Star Wars Le Pouvoir de la Force, ou encore Payday 2 depuis plusieurs jours. En plus de proposer des jeux gratuits, Prime Gaming permet aussi de récupérer occasionnellement du contenu pour certains titres sans dépenser le moindre centime. En ce moment, la boutique en ligne offre un pack pour Warzone 2 et Call of Duty : Modern Warfare 2 ou encore un bundle destiné à FIFA 23 qui devrait ravir les accros au célèbre mode FUT. Vous l'aurez compris, disposer d'un abonnement à Amazon Prime Gaming peut donc vous permettre de faire de très belles économies.