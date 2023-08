Amazon Prime Gaming offre des jeux gratuits régulièrement et les nouveaux du mois d'août viennent de tomber justement, et ils sont tous excellents !

A ce rythme, on n'aura même plus besoin d’acheter de jeux. Steam, Epic Games, GOG et Amazon Prime… autant de plateformes et de services qui offrent régulièrement des jeux gratuits. Amazon est d’ailleurs l’un des plus généreux puisque les abonnés à Amazon Prime peuvent profiter de tout un tas d'avantages sur une grande quantité de jeux, mais aussi avoir le droit à des jeux gratuits chaque mois.

De nouveaux jeux gratuits sur Amazon Prime Gaming

D'ailleurs, début août, ce sont les FPS Payday 2 et Quake 4 qui ont été offert et qui est par ailleurs toujours récupérable à l’heure où ces lignes sont écrites. Des shooters très appréciés qui sont désormais suivis par trois nouveaux jeux non moins excellents. On commence doucement avec Foretales, un jeu indépendant qui a fait beaucoup de bruit à sa sortie, notamment à cause de sa direction artistique savoureuse, véritable régal pour les yeux. Le jeu se présente comme un jeu de cartes efficace dans un univers fantastique réussi. Oui, c’est une petite pépite. Au même titre que Driftland d’ailleurs, d'autres jeux à être offerts ce mois-ci.

Driftland est un jeu de stratégie atypique et très coloré qui vous demandera de construire et protéger des bases sur des îles flottantes dans les cieux et en déplacement constant. Un titre unique et plutôt apprécié par les joueurs.

Enfin, les abonnés Amazon Prime pourront mettre la main sur Star Wars : Le pouvoir de la Force 2, un jeu d’action plutôt aimé des fans de la franchise qui, malgré son âge, reste encore efficace.

Foretales

Driftland: The Magic Revival

Star Wars Le pouvoir de la Force 2

Comment récupérer les jeux gratuitement ?

Notez que si les jeux ne sont disponible que pendant une période limitée, vous aurez jusqu'à la mi-septembre pour les récupérer. vous avez donc le temps. Comme bien souvent, ces jeux ne vous demanderont que très peu de manipulations pour être récupérés. Il vous suffit de vous connecter avec votre compte Amazon Prime et de vous rendre dans la section Prime Gaming pour retrouver l’intégralité des jeux gratuits. D’ici, vous pouvez récupérer vos jeux et télécharger l’application Amazon Gaming, obligatoire pour pouvoir les lancer. Simple et rapide.