Alone in the Dark, franchise d'horreur lancée par le français Frédérick Raynal, pourrait faire son retour. Un insider a commencé un teasing cryptique dont il a l'habitude.

The Snitch, un insider dont on aimerait bien connaître l'identité, a encore frappé. Dans un teasing cryptique qu'il affectionne, on apprend qu'il pourrait y avoir une annonce autour d'Alone in the Dark. Et ce très prochainement...

Un jeu Alone in the Dark annoncé au THQ Nordic Showcase ?

The Snitch est de retour avec un message codé... qui a très rapidement été déchiffré. Un peu plus tôt, il a en effet posté « Being afraid of the dark is what keeps most of us alive ». Une référence à Alan Wake 2 ? Du tout.

Cette phrase est issue du film Alone in the Dark. Un projet live-action sorti en 2005 avec Tara Reid, Christian Slater et Stephen Dorff. Sachant que The Snitch s'intéresse principalement aux jeux vidéo, il faut plutôt y voir un indice sur le retour de la franchise vidéoludique et non sur un nouveau long-métrage.

Ce qui met aussi la puce à l'oreille, c'est que ce vendredi 12 août, THQ Nordic organise un événement pour présenter ses futurs jeux. Et qui a racheté la licence AITD en 2018 ? THQ ! Après 7 ans sans aucune nouvelle, nous pourrions donc avoir un jeu surprise annoncé.

Le premier épisode est sorti en 1992 et était réalisé par le français Frédérick Raynal (Little Big Adventure). Loin de se cantonner à un succès local, le titre horrifique a inspiré l'un des plus grands du milieu : Shinji Mikami, le créateur de Resident Evil. S'il a toujours nié cela, il a fini par avouer en 2014. Mikami-san n'avait pas le droit de le dire lorsqu'il était chez Capcom, l'éditeur japonais ayant passé un deal avec Infogrammes.