À quelques semaines du lancement, les développeurs d'Alone in the Dark font encore une annonce qui va attrister celles et ceux qui attendent le jeu PS5, Xbox Series et PC de pied ferme.

Le succès de Resident Evil 2 Remake a fait des émules dans la sphère du survival-horror. En plus des nouvelles versions des jeux de Capcom, d'autres studios ont ressorti des gloires du passé de leurs cartons. Il y a eu Dead Space Remake, et d'ici 2024, les joueurs devraient frissonner devant Silent Hill 2 Remake. Sous réserve que Bloober Team arrive à capturer l'essence de l'original et à sublimer le jeu, comme ce fut le cas avec RE 2 ou DS Remake. Mais avant cela, ce sera au tour d'Alone in the Dark de revenir sur le devant de la scène et tout ne passe pas comme prévu.

Alone in the Dark encore repoussé sur PS5, Xbox Series et PC

C'est une nouvelle petite douche froide pour Alone in the Dark Remake. Après avoir décalé sa sortie pour éviter l'embouteillage d'octobre 2023, le studio indique finalement qu'il ne sera pas en mesure de délivrer le jeu en janvier prochain. Un nouveau retard qui est justifié par le fait de ne pas vouloir presser les équipes, et de les soumettre à un crunch à l'approche des fêtes de fin d'année. La décision a donc été prise de repousser le lancement d'Alone in the Dark Remake au 20 mars 2024. Un motif parfaitement louable, même si certains seront forcément déçus.

2023 touche à sa fin et les fêtes de fin d'année approchent. Avec notre date de sortie, calée initialement au 16 janvier 2024, la période de Noël aurait été remplie de stress. Et cela n'aurait pas été de bons moments pour nous. De ce fait, THQ Nordic et Pieces Interactive ont décidé d'attribuer une nouvelle date de sortie à Alone in the Dark. Il sortira désormais le 20 mars 2024. Le bien-être des équipes est une priorité absolue et les deux sociétés veulent s'assurer d'éviter tout crunch durant les vacances de Noël. En outre, THQ Nordic comme Pieces Interactive souhaitent faire en sorte que le jeu ne réponde pas seulement aux attentes de la communauté, mais qu'il les dépasse. Ce qui sera notamment possible avec les performances des stars hollywoodiennes de David Harbour et Jodie Komer. Nous avons conscience que de nombreuses personnes attendent le jeu avec impatience. Mais soyez sûrs que cette patience sera récompensée. Nous serons heureux de vous effrayer le 20 mars 2024. Via communiqué de presse.

Rendez-vous donc le 20 mars 2024 pour découvrir le remake d'Alone in the Dark, un pilier du survival-horror, sur PS5, Xbox Series X|S et PC.