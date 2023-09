Alone in the Dark doit faire son grand retour en octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Malheureusement, une mauvaise nouvelle vient juste de tomber.

2023 est un très bon cru pour les fans de jeux d'horreur. En début d'année, les joueurs ont pu se (re)plonger dans Dead Space Remake avant de se lancer dans la revisite d'une aventure culte des années avec Resident Evil 4 Remake. Ce dernier trimestre doit aussi accueillir un gros AAA attendu, Alan Wake 2. Et ce n'est pas le seul titre que nous étions censés pouvoir découvrir dans le noir, sous notre plaid, l'automne prochain. Le mois d'octobre devait aussi marquer le grand retour d'Alone in the Dark, mais malheureusement, une triste information vient d'être annoncée.

Alone in the Dark pense stratégie, et ça plait

C'est sur X, anciennement Twitter, que la nouvelle a été communiquée. Alone in The Dark, qui devait sortir le 25 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series, est repoussé au 16 janvier 2024. Aucun retard de développement n'est évoqué. La sortie a été décalée tout simplement parce que THQ et Pieces Interactive estiment que le mois d'octobre est trop chargé en grosses sorties pour assurer à leur survival-horror la visibilité qu'il mérite. « Les jeux d'horreur se nourrissent de l'étreinte sinistre de la solitude, ce qui est impossible au cours d'un mois d'octobre aussi chargé en jeux », écrit avec une touche d'humour le compte X du soft.

Difficile de critiquer ce choix, car Alone in the Dark aurait très certainement été éclipsé par les gros titres d'octobre comme Assassin's Creed Mirage ou Marvel's Spider-Man 2, malgré la présence de David Harbour (Stranger Things) et Jodie Comer (Killing Eve, Free Guy) à son casting. En plus, le survival-horror aurait dû faire face à un concurrent direct avec Alan Wake 2, prévu seulement deux jours plus tard, le 27 octobre.

D'ailleurs, on peut voir que la communauté digère plutôt bien la nouvelle, ce qui montre qu'elle veut aussi qu'Alone in the Dark soit un succès commercial en plus d'une réussite critique. Certains vont même jusqu'à remercier les deux studios de cette décision. Effectivement, ce serait tout de même dommage que la licence retombe dans l'oubli après ce retour à cause d'une date de sortie mal positionnée. Avec une arrivée en janvier 2024, le reboot s'assure plus de tranquillité, en espérant pour lui que d'autres AAA ne soit pas annoncés à la même période d'ici là.