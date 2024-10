La saga Alien n'a pas dis son dernier mot, bien au contraire. On a des nouvelles de la suite et ça va grandement plaire aux fans.

En août dernier sortait Alien Romulus, dernier épisode de la célèbre saga cinématographique lancée en 1979 par Ridley Scott. Réalisé par Fede Alvarez, maître de l’horreur, le film a rencontré un vrai succès critique, mais aussi au box-office. De quoi donner des idées pour poursuivre l’aventure ?

Une suite pour Alien Romulus ? C'est un grand oui !

Fede Alvarez s’était dit chaud pour rempiler avec un second film Alien. Il affirme même que lui et ses équipes y avaient déjà pensé. Ça tombe bien, puisque le réalisateur n’est pas le seul à penser à un nouveau film puisque la 20th Century seraient également très intéressé. C’est ce que nous rapporte The Hollywood Reporter qui a pu s’entretenir avec Steve Asbell, le responsable d’une partie des projets de la firme. L’homme n’y va pas par quatre chemins et affirme bel et bien qu’il y aura une suite. « Nous travaillons actuellement sur une idée de suite. Nous n’avons pas encore tout à fait conclu notre accord avec Fede [Alvarez], mais nous allons le faire, et il a une idée sur laquelle nous travaillons. »

C’est donc confirmé, il y aurait bien un Alien Romulus 2. On croise les doigts pour revoir l’incroyable Cailee Spaeny, et David Johnson, tous deux impeccables dans leur rôle. Pour l’heure on ne sait absolument rien de cette suite, si ce n’est, comme le dit Asbell, qu’il y aura des extraterrestres et de superbes scènes d’horreur. On a bien envie d’y croire d’autant qu’Alien Romulus est très efficace là-dessus. Les xénomorphes pourraient également croiser la route d’une autre célèbre bestiole, Predator, pour un nouveau film. C’est une possibilité bien qu’ici encore nous n'ayons aucune information si ce n’est que deux films Predator sont prévus, dont une suite pour l'excellent Prey, disponible sur Disney+.

La licence quant à elle reviendra prochainement avec une série, Alien Earth, qui s’annonce ambitieuse et se passera sur terre, bien avant le premier opus de la franchise. Côté jeu vidéo, c’est Alien Isolation 2 qui a toute notre attention. Fraichement annoncé, le jeu est développé par le même studio que le premier épisode, Creative Assembly.

Source : the Hollywood Reporter