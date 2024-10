Le rêve Alien Isolation 2 va devenir réalité après plus de 10 ans d'attente. Il faudra cependant faire preuve de patience pendant quelques années, mais ça s'annonce d'ores et déjà prometteur sur un point.

Alien Isolation est non seulement l'un des meilleurs survival horror de tous les temps - oui, oui -, mais aussi l'une des plus belles lettres d'amour à la licence culte. Creative Assembly y a mis tout son cœur et ses connaissances pour la franchise et ça se voit. Car au-delà des références très bien placées et jamais étouffantes, le studio de Total War a su réellement capter l'essence de la saga et la mettre au service d'un jeu d'horreur et de survie où le xénomorphe impressionne constamment. De par son design ravageur évidemment, mais également par son côté totalement imprévisible. Et ça y est, une suite arrive enfin.

Enfin une suite après 10 ans

On entend parler d'un Alien Isolation 2 depuis 2017 suite à une rumeur lancée à l'époque par l'Official PlayStation Magazine, qui a été démentie quelques mois plus tard par Eurogamer. Nos confrères anglais avaient expliqué que les ventes du premier épisode n'étaient pas suffisantes aux yeux de SEGA. Mais en 2022, l'insider Tom Henderson a lâché une bombe en affirmant qu'une suite était finalement sur les rails ou sur le point de l'être. Il avait raison.

Ce lundi 7 octobre 2024, sans prévenir, Creative Assembly a annoncé Alien Isolation 2, le jour des 10 ans du premier jeu. Le plus beau des cadeaux pour des millions de fans qui ont réclamé une suite pendant toutes ces années. « Cela a été tout simplement incroyable d'être témoin de votre passion pour le jeu au fil des ans, et de voir qu'il a touché tant de joueurs à travers le monde. Votre enthousiasme immodéré, votre ferveur, vos cris et votre courage à toute épreuve face au plus grand tueur du cinéma ont été une formidable récompense. [...] Aujourd'hui, je suis ravi de confirmer, au nom de l'équipe, qu'une suite à Alien Isolation est en cours de développement » a déclaré le directeur artistique Alistair Hope dans un communiqué.

Alien Isolation 2 devrait vous faire crier d'effroi

Même si la sortie n'est clairement pas pour tout de suite, on a déjà un maigre avant-goût d'Alien Isolation 2 grâce à une offre d'emploi. Spoiler : ça devrait être ultra immersif et vous allez (encore) crier. Le studio est actuellement à la recherche d'un senior / principal VFX artist pour aider à produire des « visuels de haute qualité ». Pour atteindre cet objectif, Creative Assembly s'en remet cette fois à l'Unreal Engine 5 et plus au moteur CATHODE qui avait été créé pour l'occasion. Et rien que d'un point de vue ambiance, on se prend déjà à rêver du résultat.

Les avancées des outils d'Epic Games en matière d'éclairage devraient permettre aux développeurs d'aller encore plus loin, d'affiner l'atmosphère dans un jeu où la gestion de l'obscurité est essentielle. Mais ça devrait également profiter au(x) xénomorphe(s). L'un des points bluffants d'Alien Isolation, c'était le comportement de la créature et notamment son adaptation à nos actions. Là encore, on peut imaginer que ce sera tout aussi imprévisible voire plus, accentuant ainsi la peur et le sentiment de survie.

Source : Creative Assembly.