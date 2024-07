Il y a peu de temps, une grosse fuite des futurs projets Disney a eu lieu avec 1,1 To de données sur le net, offrant un accès à divers fichiers. C'est une occasion en or pour les dataminers de comprendre ce qui se trame et ce qui arrive en termes de films et de séries. Mais ce n'est pas tout, parmi ces données, on trouve aussi une mention d'un tout nouveau jeu de la franchise Alien.

Un nouveau jeu Alien en route

Un document interne concernant Aliens Fireteam Elite 2 a récemment fait l'objet d'une fuite en ligne, sous le nom de code « Project Macondo ». Ce document, partagé sur les réseaux sociaux, fournit des détails potentiels sur le jeu, suscitant à la fois l'excitation et la scepticisme parmi les fans.

Selon le document, Aliens Fireteam Elite 2 serait prévu pour une sortie au troisième trimestre de l'exercice fiscal 2025, ce qui pourrait signifier une annonce imminente si le développement suit son cours sans retard. Le jeu proposerait 13 missions offrant environ 12 heures de gameplay dans son "champ idéal".

En termes de contenu, le jeu comporterait neuf types d'ennemis différents, cinq personnages appelés DAGGER, et un total de 13 armes. Notamment, le document précise qu'il n'y aurait pas de microtransactions post-lancement prévues, bien que des contenus additionnels tels que des cartes Annihilation ou des missions supplémentaires soient envisagés.

La réception de ce leak a été mitigée parmi les fans de la série. À première vue, le contenu de Aliens Fireteam Elite 2 semble être une réduction par rapport au jeu original, ce qui a conduit à une déception notable sur les réseaux sociaux. Certains fans ont même remis en question la véracité de la fuite en raison de ces différences perçues.

Un utilisateur de Reddit, u/Rafjell, a exprimé ses doutes en déclarant : « Est-ce une sorte de fuite fabriquée par des fans ? Je ne sais pas, mais ça ne semble pas légitime pour moi. » L'utilisateur u/firemoney11, qui a initialement partagé le leak, affirme que celle-ci provient de la fuite de 1,1 To de Disney, qui aurait compromis des projets non annoncés de Disney, des identifiants de connexion, et plus encore.

Source : InsiderGaming