12 ans se sont déjà écoulés depuis la sortie d'Alan Wake sur Xbox 360. Un anniversaire particulier, avec l'annonce de la tant attendue suite la même année, que Remedy a fêté brièvement en vidéo.

Alan Wake sur Nintendo Switch et à la télé

Sam Lake, directeur créatif de Remedy Entertainment, a ouvert la vidéo anniversaire en compagnie d'Ilkka Villi, un des acteurs d'Alan, pour annoncer une version Switch du remaster. La sortie devrait intervenir à l'automne prochain mais uniquement en dématérialisé via l'eShop, contrairement aux moutures PS4 et Xbox One qui avaient eu une édition physique.

Dans la vidéo, on a aussi appris que le studio finlandais avait vendu les droits d'adaptation à la chaîne américaine AMC. Ça ne vous dit peut-être rien, et pourtant, celle-ci a vu défiler des gros morceaux. Breaking Bad, The Walking Dead ou encore Mad Men, c'était sur AMC. Et c'est donc cette chaîne, née en 1984, qui mettra en boîte la série TV Alan Wake. Pas de synopsis, pas de casting et encore moins de fenêtre de sortie à l'horizon.

Les projets Remedy

En plus des images flippantes d'Alan Wake 2, Remedy Entertainment a au moins trois projets en cours de développement.

Il y aura un Control 2 mais également un spin-off multijoueur en co-op dans cet univers. En avril dernier, le studio nous réservait une belle surprise : un gros remake de Max Payne 1 & 2.