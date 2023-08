Alan Wake 2 a tenu promesse et s'est offert une nouvelle bande-annonce lors de la conférence Opening Night Live de la Gamescom 2023. C'est du très lourd.

Le rendez-vous était pris depuis quelques jours maintenant, mais Alan Wake 2 s'est enfin dévoilé un peu plus à l'aube de sa sortie. Un lancement décalé afin d'éviter de se faire manger par plus gros que lui. Sam Lake, le directeur créatif de Remedy Entertainment, est monté sur la scène de la Gamescom 2023 pour nous présenter ce qui nous attend dans la Dark Place. Attention spoiler sur la fin d'Alan Wake !!!

Un trailer qui fait saliver pour Alan Wake 2

Attention spoiler sur la fin d'Alan Wake !!! Allez directement au trailer si vous ne souhaitez pas être spoilé.

À la fin du premier épisode, l'écrivain torturé libère sa femme des ténèbres, mais en échange, accepte de devenir prisonnier de la Dark Place. L'Antre Noir en français. Un lieu maléfique, logé en dessous du lac de cratère dans la bourgade de Bright Falls, qui a fait prisonnier l'auteur. Alan Wake 2 se concentre donc sur sa tentative d'évasion de cet univers qui co-existe avec le réel. « Depuis treize ans, il est prisonnier de l’antre noir, où ses cauchemars, ses peurs et ses histoires se matérialisent autour de lui. Depuis treize ans, il tente de ne pas sombrer dans la folie et d’écrire une histoire capable de modifier la réalité qui l’entoure dans le but de s’échapper. En vain, jusqu’à présent » résume le synopsis de la partie sur l'auteur.

Avec le nouveau trailer d'Alan Wake 2, Remedy Entertainment s'attarde sur cet endroit qui peut rendre dingue à tout moment le romancier. Une dimension parallèle qui se nourrit des pensées, des peurs et des écrits de Wake, notamment de ses fictions criminelles qui se déroulent à New York. On a aussi un aperçu des nombreuses scènes live-action qui seront intégrées de manière transparente à l'aventure.

Un second personnage jouable

Dans Alan Wake 2, il y aura en effet deux personnages et par conséquent deux trames. On incarnera à nouveau l'écrivain, mais également Saga Anderson. Une agente du FBI qui va enquêter du côté de Bright Falls pour une sale histoire de meurtres rituels en pagaille.

Mais comme Wake dans le premier opus, elle va s'apercevoir que les pages d'une histoire horrifique vont se matérialiser dans la vie réelle. « L’enquête tourne au cauchemar lorsque Saga découvre les pages d’une histoire horrifique qui commence à prendre vie autour d’elle et semble avoir un lien avec Alan Wake, un écrivain porté disparu dans la région un peu plus d’une décennie auparavant ». Alan Wake 2 sortira avec un peu de retard, le 27 octobre 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.