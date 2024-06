Alan Wake 2 est incontestablement l'une des plus grosses claques de ces dernières années. Un jeu qui condense à lui seul tout le talent de Remedy en matière de mise en scène, d'écriture ou encore de direction artistique. Et après un Control déjà réussi, ça fait plaisir à voir. Si le succès critique est au rendez-vous, le titre boit pour l'instant la tasse sur le plan commercial. Ce n'est visiblement pas un méga-four, mais il n'a pas encore atteint le seuil de rentabilité, ce qui n'est ni une bonne nouvelle pour le studio, ni pour les joueurs.

Remedy présente le premier DLC d'Alan Wake 2, Zone X, avec une belle surprise !

Alan Wake 2 aura l'opportunité d'étendre son histoire et son univers à travers deux extensions, comme ce fut le cas avec Control. Le premier DLC Zone X, intitulé Night Springs en anglais, plongera les joueurs dans la série télévisée fictive du même nom. « Des visions et des rêves. Une histoire est écrite et devient réelle. La fiction s’effondre pour ne laisser que des mots sur une page. Voici quelles histoires vous attendent… dans Zone X. Incarnez différents personnages familiers de l’univers d’Alan Wake et affrontez l’inexplicable dans plusieurs épisodes indépendants de Zone X, une série télévisée fictive se déroulant dans le monde d’Alan Wake » peut-on apprendre du synopsis.

Durant le Summer Game Fest 2024, Remedy a pris la parole pour présenter cette extension d'Alan Wake 2 et dévoiler des premiers extraits de gameplay. Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, celui-ci est disponible dès aujourd'hui ! Mieux encore, ce que les fans attendaient depuis le lancement du dernier chef d'œuvre du talentueux studio a été confirmé par Sam Lake : une version physique arrive ! Les précommandes pour celle-ci s'ouvriront demain.