Plus personne n'osait y croire, et pourtant : plus de 10 ans après la sortie du premier épisode, Alan Wake 2 est enfin une réalité, et profite des Game Awards 2021 pour officiellement s'annoncer.

S'il fallait encore une preuve qu'en 2021, tout est possible dans le petit monde du jeu vidéo, en voilà une qui risque de faire vaciller les plus sceptiques : Alan Wake 2 est officiellement en développement chez Remedy Entertainment, et sortira en 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Non ? Si :

Don't leave me hanging on like a yo-yo

C'est donc avec un bref teaser d'une minute à peine que l'écrivain torturé annonce son grand retour en haut de l'affiche. Et si bien peu d'éléments permettent de deviner ce qui structurera l'histoire d'Alan Wake 2, les paroles de l'intéressé font déjà froid dans le dos :

Nous commençons tous une histoire avec des espoirs et des attentes, à la recherche d'une réponse. Parfois, il vaudrait mieux vivre avec cet espoir, sans jamais trouver l'histoire. Ce n'est pas l'histoire que vous voulez qu'elle soit. Cette histoire vous mangera vivant. Cette histoire est un monstre. Et les monstres ont de nombreux visages.

Depuis quelques mois, des rumeurs persistantes annonçaient le retour du héros de Remedy, et le studio finlandais de préciser qu'Alan Wake 2 était dans leurs têtes dès le développement du premier épisode :

C'était une leçon que nous avions tirée de Max Payne, notre premier jeu à succès : l'idée d'une suite ne nous a jamais traversé l'esprit avant la sortie du jeu. Alan Wake est un drame, et nous savions que pour que l'histoire continue, pour qu'Alan Wake survive, le voyage devait être difficile pour lui. Nous ne savions pas que ce serait également un voyage difficile pour nous, chez Remedy. La fiction est devenue réalité.

L'été sera chaud

La joie est évidemment immense du côté de chez Remedy, qui parle d'Alan Wake 2 comme de "son premier jeu d'horreur", là où le premier épisode s'entendait comme "un jeu d'action avec des éléments horrifiques". C'est l'auteur Sam Lake en personne qui a révélé le genre nouveau dans lequel s'engouffrerait bientôt Remedy, non sans prévenir du silence à venir :

En raccord avec l'histoire, nous allons rester dans l'ombre pendant un moment, et nous serons de retour à l'été prochain.

Il faudra donc faire preuve de patience. Mais qu'imprte, puisqu'Alan Wake 2 sortira sur PC, PS5 et Xbox Series X|S en 2023.