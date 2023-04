Si je vous dis "jeu d'horreur à la troisième personne", vous pensez très certainement à Resident Evil et Silent Hill. Logique puisse que ces deux licences particulièrement populaires nous ont offert une belle poignée de jeux de qualité. Certains joueurs évoqueraient très probablement The Evil Within. Avec ses deux premiers opus, la série créée par Shinji Mikami, papa de la licence Resident Evil, a aussi frappé un grand coup sur le marché. N'oublions pas non plus la franchise Alone in the Dark, créée par les Français d'Infogrames. Un remake du jeu doit d'ailleurs sortir dans les prochaines années. En un seul épisode, Alan Wake, titre de Remedy, a su apporter sa propre touche au genre avec l'utilisation des sources lumineuses pour affaiblir les ennemis. Le thriller, avec son scénario passionnant, avait séduit le public lors de sa sortie en 2010. Alan Wake 2, longtemps réclamé et enfin annoncé aux Game Awards 2021, devrait sortir cette année. Remedy donne des nouvelles de l'avancée du développement.

Alan Wake 2 bientôt au terme de son développement

Dans un communiqué publié sur son site officiel, Remedy évoque le développement d'Alan Wake 2. Bonne nouvelle pour les fans : le projet avance très bien. Le titre sortira bien cette année.

Alan Wake 2 est en passe de devenir un grand jeu et tout le monde est enthousiaste chez Remedy. Nous avons entamé la dernière grande phase de production pour que le jeu soit prêt à être lancé dans le courant de l'année. L'équipe du projet est au complet, mais nous pourrons commencer à réduire progressivement la taille de l'équipe au fur et à mesure que nous avançons vers le lancement. Bien qu'il reste encore du travail à faire, je suis impressionné par la qualité du travail et la rapidité de développement de l'équipe. Le jeu est très prometteur. Il s'agira de notre premier lancement d'un nouveau jeu depuis Control en 2019. Alan Wake 2 sera un jeu dont nous serons tous fiers et, surtout, je suis sûr que les joueurs aimeront y jouer.

Une aventure horrifique qui zappe la PS4 et la Xbox One

Alan Wake 2, dans lequel on retrouvera l'auteur à succès, ne devrait donc pas subir de retard. Après 13 ans d'attente, la nouvelle devrait ravir les fans. Et que ceux qui apprécient particulièrement les jeux à la troisième personne se rassurent : la série n'entamera pas une mue comme Resident Evil avec son 7e épisode. Le scénariste Sam Lake confirmait la chose il y a quelques mois de cela. Rappelons que le survival horror sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Comme de plus en plus de AAA, il fait l'impasse sur la PS4 et la Xbox One.