Alan Wake 2 a fait le show au Summer Game Fest 2024 avec des annonces très attendues. Comme on pouvait le supposer, la première extension Zone X a été présentée le 8 juin dernier avec une surprise. Le DLC est déjà disponible si vous avez l'édition Deluxe ou si vous achetez le Pass d'extension à 20,17€ qui comprend plusieurs skins, des tenues, une breloque, et donc l'accès aux deux contenus scénaristiques inédits du jeu. L'autre surprise, c'est que cette version complète sortira en édition physique à partir du 22 octobre 2024.

La mise à jour Alan Wake 2 du 25 juin 2024, les détails

L'extension Zone X d'Alan Wake 2 représente à elle seule le concept du Remedy Connected Universe. En effet, le DLC est divisé en trois épisodes où l'on peut incarner la serveuse du restaurant de Bright Falls, Tim Breaker de Quantum Break ou encore Jesse Faden de Control. Si vous l'avez acquis, vous serez sûrement intéressés par le patch qui a été déployé sur consoles et PC. Il permet de régler un problème de progression et un glitch durant l'épisode 1 « La plus grande fan » du DLC Zone X. Vous avez également peut-être eu une petite frayeur avec un message disant que vos sauvegardes étaient corrompues, mais rassurez-vous, c'était une fausse alerte.

Notes de patch 1.1.1 / 1.100.001 / 1.1.01

La couleur du fond d'écran d'accueil d'Alan Wake 2 est maintenant plus froide

Réduction de l'apparition des ressources dans les épisodes 2 & 3 de la Zone X. Ce n'était pas supposé être aussi exagéré

Correction de l'avertissement concernant la corruption de sauvegardes lors du chargement ou du déplacement entre les zones. Il s'agissait d'un avertissement trompeur lié à un autre bug, mais vos sauvegardes ne sont pas corrompues

Résolution d'un souci rare dans Zone : La plus grande fan un où un ennemi pouvait pousser le joueur en dehors des limites du niveau

Correction de rares situations où le joueur ne pouvait plus progresser à la fin de Zone X : La plus grande fan.

Résolution de certains textes localisés

Correction des Activités qui ne fonctionnaient pas correctement dans certains territoires (PS5)

Résolution d'un problème pour lequel des succès n'étaient pas déverrouillés lorsqu'ils étaient obtenus hors ligne

Plusieurs petites correction et améliorations

Cette nouvelle mise à jour d'Alan Wake 2 est téléchargeable dès maintenant sur PS5, Xbox Series X|S et PC.