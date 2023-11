Il aura fallu 13 ans à la suite d'Alan Wake pour arriver, mais l'attente en valait la peine. Le survival horror est un véritable carton, et pour beaucoup, il surpasse de loin son aîné. Il est d'ores et déjà vendu comme l'un des meilleurs jeux de l'année, et quand on voit les sorties monstrueuses de 2023, c'est une belle prouesse. Forcément, Remedy Entertainment veut garantir la meilleure expérience pour les joueurs. Ainsi, il s'attelle à déployer des patchs pour peaufiner sa création. Le studio en a d'ailleurs sorti un nouveau, et il apporte des changements bienvenus.

Alan Wake 2 s'affine davantage

Il y a quelques jours, le nouvel opus s'est offert une grosse update 1.08 amenant un lot conséquent de modifications. C'est simple, il y avait plus de 200 correctifs à déclarer. Alan Wake 2 n'est pas exempt de bugs, et cela s'est fait ressentir chez pas mal de monde. La firme a bien compris le message, et a sorti les grands moyens pour s'attaquer aux problèmes techniques. La mise à jour 1.0.0.9 s'inscrit ainsi dans la même logique que la 1.08, même s'il elle est bien moins massive.

Ce patch inédit va se charger de régler des soucis qui persistent dans le jeu malgré le fait qu'ils sont censés avoir disparu. On pense notamment à l'écho dans la zone Chambre 665 qui ne s'alignait pas correctement. La 1.08 devait s'en occuper, mais certains détenteurs d'Alan Wake 2 continuent à rencontrer un bug à ce niveau-là. Sinon, il n'y a pas grand-chose de spécial à relever, puisque nous avons seulement affaire à des petites retouches. On nous précise tout de même qu'il y aura une autre update qui va venir renforcer l'un des ajustements amenés avec celle-ci. Son arrivée n'a pas encore été datée.

Avec cet ajout, la proposition d'Alan Wake 2 promet d'être sublimée. Le jeu d'horreur n'a pas été uniquement acclamé pour ses prouesses techniques. Les retours des joueurs nous parlent d'une histoire prenante, d'une bande originale à couper le souffle, et d'une ambiance exceptionnelle. Certes, comme bon nombre de ses pairs, des bugs plus ou moins gênants sont découverts assez rapidement. Mais le studio est réactif, et ça fait plaisir à voir. C'est donc clairement un titre à ne pas rater si vous êtes un aficionado d'épouvante.

Notes de patch de la version 1.0.0.9

Voici la liste complète des légères retouches implantées par ce patch 1.09 pour Alan Wake 2 :