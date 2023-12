Après des bandes-annonces toutes plus sublimes les unes que les autres, Alan Wake 2 a confirmé son statut d'oeuvre singulière. Un vrai chef d'oeuvre qui est « l’un des meilleurs jeux de l’année tant il ridiculise la concurrence sur bien des plans » selon un panda d'habitude mal léché. Et avant les DLC payants, qui sont compris notamment dans l'édition deluxe numérique, le jeu reçoit de nouveaux contenus gratuits.

Le New Game Plus d'Alan Wake 2 est disponible !

L'émotion d'avoir remporté trois prix lors des Game Awards 2023 n'a pas perturbé les plans de Remedy pour Alan Wake 2. Le studio avait promis un mode New Game Plus « The Final Draft » pour cette semaine, et c'est chose faite ! Le patch 1.03 d'environ 1,5 Go est téléchargeable sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Un NG+ qui diffère de celui des autres jeux puisqu'il est lié à la narration, et qu'il sert de bonne excuse pour relancer une partie afin d'avoir le tableau complet d'un point de vue du scénario.

Le New Game+ d'Alan Wake 2 ne réinvente en revanche pas la roue dans les grandes lignes. C'est toujours un mode qui permet de redémarrer l'histoire, mais en gardant précieusement les armes, breloques et améliorations de votre première run. De plus, vous débloquerez une nouvelle fin en rejouant de cette façon, et les développeurs insistent vraiment là-dessus. « Mais la chose la plus importante que vous devez garder en tête est qu’il y a un but précis à refaire Alan Wake 2. Cela fait partie de l’intégralité de l’histoire. Vous remarquerez que des choses ne sont plus comme avant. Il y a du progrès. Vous progressez. Tout au début du jeu, vous le remarquerez dans les premières lignes de dialogue d’Alan Wake. De nouvelles connaissances, aussi futiles soient-elles… Telle une promesse » (via PlayStation Blog).

Le mode s'accompagne également d'une difficulté « Cauchemar » qui devrait vous offrir un défi plus corsé qu'au tout début. Dans les mois à venir, Alan Wake 2 accueillera deux extensions payants à l'image de Control. Deux DLC intitulés « The Lake House » et « Night Springs » qui sont des références directes au premier épisode. Pas de date de sortie par contre, donc soyez patients !