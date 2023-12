Les Game Awards 2023, c'est fini, et ce fut une soirée mouvementée. Dans la liste des gagnants, on retrouve notamment deux noms : Baldur's Gate 3 et Alan Wake 2. Si le RPG de Larian a raflé le titre de Jeu de l'Année, le dernier-né de Remedy n'a pas été en reste. Il a remporté trois distinctions prestigieuses, à savoir la Meilleure Narration, Direction Artistique, et Réalisation. Lorsque le réalisateur du jeu, Kyle Rowley, est venu accepter l'une des récompenses, il en a profité pour glisser une information de la plus haute importance sur un certain ajout à venir.

ATTENTION AUX SPOILERS !!! Normalement on ne devrait pas avoir besoin de prévenir, mais on ne sait jamais.

Du nouveau contenu pour Alan Wake 2

En vérité, ce n'est pas une grosse surprise pour ceux qui suivaient l'actualité autour du jeu de près. En effet, on savait qu'Alan Wake 2 devait recevoir un mode New Game Plus nommé The Final Draft. Le problème, c'est que sa date de sortie était gardée secrète par le studio. Rowley a donc saisi l'occasion lors des Game Awards 2023 pour la balancer comme un cheveu sur la soupe. Bonne nouvelle, vous n'avez pas à attendre longtemps avant de pouvoir l'essayer, puisqu'il sera implanté le 11 décembre prochain. En bref, dans trois jours.

Mais alors, qu'est-ce qu'il va venir ajouter exactement ? En temps normal, un NG + permet de recommencer l'aventure depuis le début, tout en conservant son équipement. Néanmoins, Alan Wake 2 va aller plus loin que ça, et c'est le réalisateur lui-même qui l'affirme. « Il y aura du nouveau contenu pour l'histoire », nous dit-il. On n'en saura malheureusement pas plus, mais de récents leaks apparus sur Reddit nous permettent d'avoir plus de précisions à ce sujet.

Le New Game Plus d'Alan Wake 2 devrait donc proposer une cinématique de fin différente, qui laissera moins de place au doute quant aux événements montrés dans la conclusion du titre. De ce qu'on a pu comprendre, le Dr. Darling de Control serait présent dans ce mode de jeu. Il interagira avec le joueur via des vidéos d'instruction, et il apparaîtra même aux côtés de Thomas Zane. Si ça s'avère, le fameux Remedy Connected Universe n'en sera que plus élargi. Reste à savoir si c'est bien vrai, d'où le fait qu'il faut prendre ces informations avec des pincettes.

Et les DLC alors ?

Alan Wake 2 aura également deux DLC, Night Springs et The Lake House, et ça, ce n'est pas une rumeur. Ils ont d'ailleurs déjà été teasés par le studio. Leur date de sortie est prévue pour l'année prochaine, et actuellement, on n'a pas plus à se mettre sous la dent. Mais c'est sans compter une nouvelle intervention des leakers qui ont dévoilé un élément croustillant à propos de The Lake House. Le Dr. Darling serait aussi présent dedans, même si on ne sait rien de son rôle au sein de l'extension.

En fait, on a quand même plus d'informations sur The Lake House que Night Springs. Remedy en personne en avait parlé, sans trop rentrer dans les détails. Il y aurait « une mystérieuse installation située sur les rives du lac Cauldron, créée par une organisation gouvernementale indépendante pour mener des recherches secrètes ». La connexion avec Control n'a pas tardé à être faite, et on a hâte de voir la façon dont s'articule le lien entre cette licence et Alan Wake 2 dans le DLC. Affaire à suivre.