Alan Wake 2 s'est offert sa première mise à jour de l'année, et vous allez adorer les changements qui ont été apportés. On peut dire que le studio est à l'écoute des joueurs.

Alan Wake 2 a clairement retourné le cerveau de tout le monde lors de sa sortie. Plus qu'un survival horror, c'est une expérience vidéoludique à couper le souffle. La bonne nouvelle, c'est que le jeu a encore des surprises en réserve, comme des extensions. En attendant leur arrivée, le studio vient de déployer une mise à jour inédite, et elle est tout bonnement massive. Il y a de nombreux changements à relever, et les plus gros d'entre eux se faisaient grandement désirer par les joueurs.

Alan Wake 2 déploie une nouvelle mise à jour colossale

Faites-vous partie des personnes séduites par les nouvelles aventures de l'écrivain ? Vous n'êtes pas seuls, et c'est bien normal. Après Control, Remedy a frappé fort avec le digne successeur d'Alan Wake. Pour autant, il n'a pas dit son dernier mot. Et ça se traduit d'abord par l'arrivée de patchs divers et variés, comme celui dont on va parler aujourd'hui. L'update 1.15 a finalement été déployée, pour le plus grand bonheur des fans. Mais attention, on n'exagère pas quand on dit que c'est colossal.

On ne va pas rentrer dans les détails vis-à-vis des correctifs. Il y en a un bon paquet, venant tacler un nombre de bugs conséquent. Ce qui nous intéresse ici, c'est les grosses nouveautés, à commencer par la sélection de chapitres. Eh oui, ce n'était pas compris dès la sortie, et ça en avait surpris plus d'un. Maintenant, vous pouvez rejouer n'importe quelle mission au cours de l'aventure. En fonction de votre équipement, du stade où vous en êtes dans l'histoire, le jeu vous adaptera au chapitre que vous sélectionnez. C'est un ajout bienvenu pour Alan Wake 2.

L'autre fonctionnalité qui mérite le coup d'œil, c'est une option à retrouver dans les paramètres. Elle va vous permettre de régler l'intensité des flashs qui apparaissent à l'écran lors de certaines séquences horrifiques. Parfois, ça pouvait faire un peu mal aux yeux de certains joueurs. Dorénavant, ils peuvent faire en sorte que ce soit plus faible. Il en va de même pour l'audio.

Notes de patch de la version 1.15

On ne va pas vous faire la liste complète des modifications apportées par la mise à jour 1.15 pour Alan Wake 2. Comme on l'a dit plus haut, il faut simplement retenir qu'il y a énormément de correctifs à déclarer. On va tout de même vous mettre ci-dessous une partie des gros changements à mémoriser. Gardez bien en tête que ce n'est qu'un avant-goût.