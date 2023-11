On en sait visiblement plus sur le contenu des DLC prévus pour Alan Wake 2, mais ce n'est pas tout. Une autre surprise nous attend, et elle semble être de taille.

Alan Wake est enfin revenu parmi nous après une absence ayant duré environ 13 ans. Les retours sur le deuxième opus sont dithyrambiques. C'est un véritable carton, et tout le monde salue le travail de Remedy sur le jeu d'horreur. D'ailleurs, même s'il vient à peine de sortir, son futur a déjà été mentionné à de nombreuses reprises. Et selon certaines sources bien informées, nous en savons maintenant un peu plus sur le contenu inédit prévu pour le titre.

ATTENTION AUX SPOILERS !!! Normalement on ne devrait pas avoir besoin de prévenir, mais on ne sait jamais.

Alan Wake 2 révèle ses secrets

Ce n'est pas une grande révélation : Alan Wake 2 a encore des nouveautés en réserve. Cela va d'abord passer par un mode New Game Plus, nommé The Final Draft, qui va venir ajouter une sorte d'histoire alternative. Ensuite, nous allons avoir deux DLC, Night Springs et The Lake House. Ces derniers ont d'ores et déjà été teasés par le studio, et ils doivent normalement sortir l'année prochaine. Que ce soit le NG+ ou les extensions, nous ne savons pas grand-chose à leur propos, mais ça vient de changer. En tout cas, c'est ce que nous rapporte des dataminers qui auraient réussi à dénicher des informations croustillantes.

C'est un message posté sur la section Gaming Leaks and Rumours de Reddit qui a mis le feu aux poudres. On apprend ainsi que le New Game Plus proposera une cinématique de fin différente, qui laissera moins de place au doute quant aux événements montrés dans la conclusion d'Alan Wake 2. En outre, le célèbre Dr. Darling de Control serait présent dans ce mode de jeu, et il va interagir avec les joueurs via des vidéos d'instruction. Le docteur apparaîtrait également aux côté de Thomas Zane, élargissant le fameux Remedy Connected Universe. De plus, notre bon ami Darling serait aussi dans l'un des DLC de ce nouvel Alan Wake.

Les dataminers expliquent qu'il fera son retour dans l'extension The Lake House d'Alan Wake 2. Aucune précision n'a été communiquée, son rôle dedans est donc libre à l'interprétation. S'il faut prendre tout ça avec des pincettes, on peut reconnaître qu'il y a une certaine cohérence dans ce qu'on nous rapporte. La firme va sûrement vouloir capitaliser sur le lien entre ses deux licences à travers un DLC, comme elle l'avait fait avec Control et ses références à Alan Wake. Il ne reste plus qu'à attendre une confirmation officielle des développeurs.

Un autre indice donné par Remedy

Les propos des leakers sont d'autant plus logiques quand on se rappelle des dires de Remedy au sujet de l'extension The Lake House. Pour rappel, on nous a dit qu'elle comprendra « une mystérieuse installation située sur les rives du lac Cauldron, créée par une organisation gouvernementale indépendante pour mener des recherches secrètes ». Difficile de ne pas voir la connexion avec Control, mais ce n'est pas comme si le studio essayait de cacher son jeu. Pour l'heure, nous n'avons pas de date de sortie, ou de premières images à se mettre sous la dent. Il va falloir se montrer patient et profiter de l'expérience horrifique offerte par Alan Wake 2.