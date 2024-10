Alan Wake 2 présente son nouveau DLC Lake House et sa promet déjà d'être démentiel. Le studio nous en met plein les yeux.

Sérieux prétendant au titre de GOTY 2023, Alan Wake 2 n’aura peut-être pas réussi à récupérer le trophée ultime aux Game Awards, mais il aura décroché plusieurs autres récompenses. Le jeu de Remedy a reçu tout un tas d’éloges qui ont grandement réconforté le studio au point qu’il compte bien étendre son univers connecté et surtout, multiplié les DLC sur son gros bébé. D’ailleurs, le prochain DLC s’est montré lors de la dernière conférence Xbox Partner, et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on est déjà conquis.

Alan Wake 2 présente son prochain DLC, ça s'annonce déjà énorme

Peu après sa sortie, Alan Wake 2 nous a replongés dans son univers avec son DLC Night Springs, plutôt bien reçu bien que l’expérience proposée change tout de même du jeu original. Avec Lake House, sa seconde extension, le jeu replonge dans l’horreur avec un grand H. Les développeurs ne s’en cachent d’ailleurs pas, l’horreur est l’inspiration première de ce nouveau pan de l’aventure et le gameplay dévoilé nous le prouve. Une nouvelle fois, artistiquement, ça semble ultra inspiré, notamment ces créatures qui sortent de la peinture et nous foncent dessus avec leur silhouette maigre, élancée, torturé et disproportionnée.

Difficile de dire de quoi il sera réellement question dans ce nouveau DLC, mais il ne faudra pas attendre bien longtemps puisque le DLC arrive dès le 22 octobre prochain sur consoles et PC. Avis aux amoureux d’Alan Wake 2, vous allez pouvoir replonger.