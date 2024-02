Il a fallu 10 ans aux fans d’Alan Wake pour découvrir le deuxième volet éponyme, mais ça en valait la peine ! Pour rappel, c’est un titre développé par Remedy, qui a eu du mal à sortir en raison du faible engouement autour de la licence. Depuis octobre 2023, le jeu est enfin disponible sur PC, Xbox Series et PS5. L’histoire d’Alan Wake 2 se déroule 13 ans après les événements du premier volet, et la disparition de l’écrivain Alan Wake. Seulement, sa disparition cache encore bien des secrets ; l’agente spéciale du FBI, Saga Anderson, va le découvrir malgré elle, alors qu’elle enquête sur une série de meurtres mystérieux.

En une décennie, la franchise à bien évoluée. Elle s’est démarquée par une évolution graphique impressionnante, une narration soignée et une intrigue passionnante. Pourtant, Remedy a encore beaucoup de surprises, comme l’ajout de ce contenu extrêmement demandé, qui arrive gratuitement.

Alan Wake 2 offre enfin cette fonction

Alan Wake 2 est un beau jeu qui flirte avec l’expérience cinématographique. La mise en scène est soignée et lugubre comme il faut, ce qui contribue à son atmosphère horrifique. Le problème est que, jusqu’à présent, il n’était pas possible de rendre justice à la beauté du soft. Pour y remédier, Remedy a pris les choses en main et a décidé d’ajouter un mode photo. Il semblerait même que l’équipe ait été inspirée par les captures d’écran des joueurs, comme le laisse entendre le post sur X.

La publication continue avec l’info phare : « vous pourrez prendre des photos encore plus créatives dans Alan Wake 2 lorsque le mode photo sera publié sous forme de mise à jour gratuite vers le printemps », peut-on lire ensuite. C’est donc une très bonne nouvelle pour les joueurs, car la fenêtre de lancement se rapproche. Bien entendu, la date n’est pas très précise, mais elle a mis la puce à l’oreille à beaucoup d’internautes, car elle correspond à une autre sortie attendue : un DLC.

Le DLC d’Alan Wake arrive bientôt

Quelques jours avant la sortie d’Alan Wake 2, Remedy a rapidement annoncé plusieurs DLC ; deux pour être précis. Le premier, intitulé Night Springs, sera disponible au printemps 2024. Il reste toutefois assez mystérieux. On sait seulement qu’il sera inspiré de la série fictive éponyme, que les joueurs ont pu apercevoir dans quelques téléviseurs. Dans l’univers du titre, on sait qu’Alan Wake était chargé d’écrire les scripts de certains épisodes. Dans la réalité, le programme s’inspire directement du show de 1960, La Quatrième Dimension. Niveau scénario, on retrouvera le shérif Tim entraîné dans la dimension cauchemardesque du Dark Place.