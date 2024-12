Après un départ en demi-teinte pour Alan Wake 2, le jeu de Remedy a atteint son seuil de rentabilité et la sortie de la version physique devrait encore booster les ventes. Mais le lancement du titre n'était qu'une première étape pour le studio qui n'a cessé de travailler dessus pour étendre cette nouvelle histoire avec les extensions Zone X et La Maison du Lac (The Lake House). Il fait même partie des jeux optimisés PS5 Pro, bien que la mise à jour ait causé quelques soucis au moment de son déploiement.

Un objet pour les fans d'Alan Wake 2

Alan Wake 2 n'a pas déçu malgré la longue attente pour avoir cette suite. Durant les Game Awards 2023, le travail de Sam Lake et des équipes de Remedy Entertainment a été récompensé par trois trophées (meilleure réalisation, meilleure direction artistique, meilleure narration). Une preuve que le jeu a marqué et sortir du lot au milieu de grosses pointures telles que Baldur's Gate 3. Si certains veulent prolonger cette expérience unique sans nécessairement relancer une partie, une nouveauté incontournable pour les collectionneurs est disponible en précommande.

En effet, un coffret 4 LP de la bande originale d'Alan Wake 2, édité par Laced Records, est accessible chez plusieurs revendeurs français. Cette édition Deluxe comporte 47 pistes sonores réparties sur quatre vinyles rangés soigneusement dans un étui cartonné « avec pellicule laminée argentée imprimée ». En plus de la musique de Yötön Yö et Petri Alanko, vous pourrez réentendre les morceaux de POE, Old Gods of Asgard et d'autres musiciens. Une belle nouveauté pour les fans du chef d'oeuvre de Remedy.

Pour l'instant, cette édition Deluxe de la bande originale d'Alan Wake 2 est plus chère via Amazon et Fnac, mais il n'est pas exclu que le prix baisse. La livraison est prévue pour la sortie le 4 avril 2025.

Source : Laced Records.