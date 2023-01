Alan Wake 2 est attendu cette année et les choses ne devraient plus tarder à bouger. Remedy commence déjà à tâter le terrain et se joue des fans.

Les réseaux sociaux sont désormais devenus un système de communication incontournable et il suffit d’un rien pour faire flamber la toile. Remedy, comme beaucoup d’autres, le sait très bien et il nous rappelle d’un simple tweet que son très attendu Alan Wake 2 arrive bientôt. Une annonce semble imminente, peut-être qu'on aura enfin une date de sortie ?

Alan Wake 2 devrait bientôt se montrer

Il y a peu, le compte officiel d’Alan Wake s’est fendu d’un message sur Twitter, pour nous souhaiter une bonne année en nous sortant un petit gif des Game Awards 2021 où l’on peut lire « this is so exciting ! » (c’est tellement excitant). Mais en souhaitant une bonne année à ses fans avec deux semaines de retard, Remedy a aussi mis le feu aux poudres. Comme cela devait très certainement être prévu dès le départ.

Puique, évidemment, il n'en fallait pas plus pour que les fans commencent à bouillir et à juste titre. Alan Wake 2 est prévu pour cette année sur PS5, Xbox Series et PC, et il n’a toujours pas donné signe de vie, mis à part quelques images ici et là.. A part un bref trailer lors de son annonce, nous n’avons strictement rien à nous mettre sous la dent depuis, pas même une date de sortie. Il paraît donc inévitable qu’une annonce, peut-être même accompagnée d’un peu de gameplay, arrive sous peu.

Une suite très attendue

Alan Wake 2 est en effet très discret depuis son annonce, bien que le jeu reste extrêmement attendu. Anciennement exclusif à la Xbox 360, Alan Wake premier du nom n’avait pourtant pas rencontré le succès escompté malgré un accueil critique (de la presse et des joueurs) plus que satisfaisant. Mais les années se sont écoulées, Remedy a grandi et Alan Wake profite désormais d’une véritable aura. Certains joueurs ont même pu découvrir la licence avec le très honnête remaster sorti en 2021 sur PS4, Xbox One, PC et Switch.

Désormais donc, Alan Wake 2 fait partie des grosses sorties attendues au tournant cette année. Le jeu devrait se présenter comme un jeu d'action horrifique à tendance narrative (comme le premier opus) et devrait non seulement faire le lien avec le premier jeu, suite oblige, mais également être intimement lié à Control et à son univers étendu. Une extension du jeu avait d’ailleurs fait le lien entre les deux titres avec le DLC AWE, qui nous présentait les premiers éléments de son RCU (Remedy Connected Universe). Alan Wake 2 devrait donc se montrer bien plus ambitieux que prévu. C'est tout ce qu'on espère.

Et vous, vous l'attendez ce Alan Wake 2 ?