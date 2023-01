Age of Wonder est incontestablement l’une des licences les plus cultes lorsque l’on parle de jeu de stratégie 4X et elle a une excellente nouvelle pour les fans.

Cela fait plus de 9 ans qu’Age of Wonder n’a pas eu le droit à un épisode canonique. Après avoir tenté l’aventure de la science-fiction avec Age of Wonder : Planetfall en 2019, Paradox avait laissé les fans sur le carreau, jusqu’à aujourd’hui.

Surprise ! Age of Wonder revient en grande forme !

Sans crier gare, l'éditeur vient en effet d'annoncer l’arrivée imminente d’Age of Wonder 4, près de neuf années après le troisième opus. Ce nouvel épisode renouera avec ses premiers amours et optera pour un univers fantastique où magie, heroic fantasy et créatures surréalistes règnent en maître.

Le jeu reprendra les grandes lignes de ses prédécesseurs en termes de gameplay, toujours aussi stratégiques dans la plus pure lignée des 4X du genre. Le studio précise d'ailleurs que la narration sera au cœur de l’expérience et qu’elle devrait même dépoussiérer tout ce qui se fait dans le genre 4X depuis des lustres. De grandes ambitions sur le papier donc.

Le teaser quant à lui, ne nous laisse qu’entrevoir que quelques secondes d'images in-game, une direction artistique particulièrement colorée et quelques formes rondouillardes. Cependant, les développeurs en ont profité pour nous offrir pas moins de 40 minutes de gameplay lors d'un livestream spécial. On peut y voir différentes mécaniques de jeu bien connues des fans de la licence, de très nombreuses unités à gérer, diviser en six factions différentes, et du gameplay mêlant habilement le tour-par-tour, indécrottable de ce genre de jeu, et des combats particulièrement stratégiques. Il sera d'ailleurs toujours ici question de phases de jeu sur plateau, à l'instar d'un Civilization 6 par exemple, et d'affrontements tactiques à la sauce XCOM où le placement et le terrain seront tout aussi important que la puissance de feu de nos unités.

En prime, Age of Wonder 4 nous donne déjà sa date de sortie. Le jeu est attendu le 2 mai 2023 sur PS5, Xbox Series et PC.