Lors du Xbox Games Showcase pendant le Summer Game Fest, une nouvelle vidéo de gameplay pour Age of Mythology: Retold a été présentée, ravivant l'intérêt des fans pour ce classique du jeu de stratégie en temps réel. Une bonne occasion de replonger dans ses souvenirs. Et pourquoi pas, de lâcher une petite larme de nostalgie pour l'occasion.

Du gameplay pour le classique Age of Mythology

La vidéo de gameplay dévoilée montre des graphismes améliorés et des mécaniques de jeu modernisées. Le jeu promet de rester fidèle à l'esprit de l'original tout en intégrant des technologies modernes comme le ray tracing et des effets spéciaux avancés. Les séquences montrent des batailles épiques, l'invocation de pouvoirs divins et l'utilisation de créatures mythologiques pour dominer l'ennemi​. Comme à la bonne époque.

Age of Mythology: Retold combine les éléments appréciés de la version originale avec des designs de stratégie en temps réel modernes et des visuels mis à jour. Le jeu permet aux joueurs de choisir parmi différents panthéons. Dont les dieux grecs, nordiques, égyptiens et atlantes, chacun offrant des pouvoirs uniques tels que des tempêtes de foudre, des tremblements de terre et l'invocation de créatures mythiques comme le dragon Nidhogg​.

Les joueurs peuvent s'attendre à une campagne de 50 missions qui les emmènera à travers un monde vaste et mythologique. En plus des modes solo, le jeu introduit des fonctionnalités multijoueurs améliorées, supportant jusqu'à 12 joueurs. Les unités mythologiques et les pouvoirs divins ont été rééquilibrés pour offrir une expérience de jeu plus stratégique et compétitive​.

Age of Mythology: Retold se distingue par son cadre mythologique riche, s'inspirant des légendes et des histoires des civilisations anciennes. Les développeurs ont travaillé pour recréer cette ambiance en utilisant des graphismes de haute qualité. Et en intégrant des mécaniques de jeu modernes qui rendent hommage à l'original tout en apportant des nouveautés significatives​