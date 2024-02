Age of Mythology Retold s'apprête à frapper fort et vient de détailler un peu plus sa Definitive Edition. À quoi peut-on vraiment s'attendre pour ce RTS culte qui a marqué toute une génération ?

Comme nous vous l'avions annoncé en 2022, Age of Mythology est de retour avec AoM Retold, qui est en fait une édition quelque peu hybride entre la Definitive Edition, le Remaster et même le Remake. Récemment, nous avons eu droit à une petite présentation vidéo afin de voir ce qui nous attend. Ce qui est certain, c'est que cela devrait ravir les fans de la première heure. Un gros travail a été réalisé pour le rendre plus actuel, avec les avancées graphiques de 2024.

Age of Mythology Retold, ça envoie !

Le jeu bénéficie donc d'un important travail sur les graphismes, mais ce n'est pas tout. Pour ravir vos yeux, le RTS a également amélioré ses animations afin de les rendre plus crédibles en 2024. De plus, une toute nouvelle interface sera également mise en place pour rendre l'expérience encore plus agréable. Enfin, Age of Mythology Retold est prévu pour cette année sur Xbox Series et PC.

Dans une interview avec PCGamer, le producteur Earnest Yuen a partagé sa vision de cette refonte, soulignant que le projet va bien au-delà des éditions définitives habituelles. Il exprime le désir de créer un jeu aussi épique, engageant et esthétique que dans les souvenirs des joueurs, plutôt que de se contenter de mettre à jour ce qui existait déjà.

Les améliorations comprennent l'utilisation des changements graphiques et du moteur de jeu qui ont été réalisés pour l'édition définitive de Age of Empires 3, ainsi que l'introduction de la technologie de ray tracing, une augmentation de la limite de population et l'ajout d'un moteur pour gérer les effets spéciaux. Des ajustements majeurs au gameplay sont également prévus, notamment une plus grande maîtrise des unités mythologiques par le joueur et des modifications dans les pouvoirs divins qui sont désormais soumis à des temps de recharge.