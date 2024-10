Excellente nouvelle ! Suite à la dernière mise à jour, des bugs étaient apparus dans le jeu Age of Mythology: Retold, et une nouvelle mise à jour vient de corriger l'ensemble pour une meilleure expérience.

Bonne nouvelle pour les fans d'Age of Mythology: Retold ! Un nouveau patch vient d’être déployé, et même s'il est mineur, il apporte des corrections importantes qui devraient grandement améliorer l’expérience de jeu. Si vous avez rencontré des bugs gênants ou des ralentissements récemment, cette mise à jour devrait corriger la majorité des problèmes.

Les principales corrections apportées sur Age of Mythology

Voici un aperçu des améliorations les plus notables de cette mise à jour de Age of Mythology :

Correction d'un crash avec certains GPU intégrés : les joueurs utilisant des cartes graphiques intégrées ont parfois rencontré des crashs. Ce problème rare a maintenant été résolu, rendant le jeu plus stable. Vitesse de rotation des bâtiments ajustée : un bug introduit dans la mise à jour précédente rendait la rotation des bâtiments lente et peu fluide. Ce souci est désormais corrigé, offrant une meilleure réactivité dans la construction. Problème de déconnexion en mode classé : se déconnecter en entrant dans un match rapide ou classé bloquait l’accès à ces modes jusqu’à ce que le jeu soit redémarré. Ce bug a été supprimé, vous pouvez donc retourner dans ces modes sans souci. Optimisation des compteurs de ressources : certains joueurs ont noté de petites baisses de framerate à cause des timers de ressources. Ce problème a été corrigé pour offrir une expérience de jeu plus fluide. Génération de Lush pour Gaia corrigée : les nouveaux centres-villes construits ne généraient plus la végétation (Lush) pour Gaia. Ce bug est maintenant résolu, rendant le jeu plus fidèle à l'expérience prévue. Correction d’un glitch visuel pour les Chariots Archers : un bug visuel apparaissait lorsque les Chariots Archers étaient en mouvement ou en train d’attaquer. Ce problème a été corrigé, améliorant ainsi l’esthétique du jeu. Améliorations générales de stabilité : en plus des corrections spécifiques, ce patch inclut plusieurs ajustements pour rendre le jeu plus stable et éviter les crashs.

Une mise à jour bienvenue pour les joueurs

Ce patch, bien que discret, apporte des améliorations significatives à Age of Mythology: Retold. Les bugs frustrants et les ralentissements visuels sont désormais corrigés, offrant une expérience plus fluide. Si vous ne l’avez pas encore fait, il est temps de télécharger cette mise à jour pour profiter pleinement du jeu.

Source : Microsoft