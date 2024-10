Excellente nouvelle pour les fans de Age of Mythology Retold : le jeu s'enrichit de contenu gratuit avec une belle et grosse mise à jour. De quoi ravir clairement les joueurs !

Bonne nouvelle pour les fans de Age of Mythology Retold. Le célèbre jeu de stratégie continue de se réinventer avec l’arrivée d’un tout nouveau mode gratuit, intitulé Arena of the Gods. Ce mode, qui comprend 35 missions dynamiques, sera disponible très prochainement et promet de mettre vos talents de stratège à rude épreuve.

Du contenu gratuit pour Age of Mythology

Age of Mythology Retold, version modernisée du jeu culte, a déjà séduit de nombreux joueurs. Ce remake propose une expérience renouvelée tout en restant fidèle à l'original. Avec le nouveau mode Arena of the Gods, l’aventure devient encore plus intense. Vous incarnerez Kastor, le fils d’Arkantos, pour affronter une série de batailles palpitantes. Ce mode est conçu aussi bien pour les joueurs en solo que pour ceux qui préfèrent la coopération.

Le vrai plus de Arena of the Gods, ce sont les "World Twists". Ces modificateurs aléatoires viennent bouleverser le cours des missions, rendant chaque bataille unique. Ils peuvent soit faciliter votre progression, soit ajouter de nouveaux défis. Par exemple, un modificateur lié au dieu égyptien Thoth double l’effet des technologies divines, tandis qu’un autre, lié à Freyja, rend la cavalerie plus coûteuse mais la transforme en infanterie une fois vaincue.

Les bénédictions au cœur du gameplay

En plus des modificateurs, vous pourrez également débloquer des "Bénédictions" après certaines missions. Ces avantages offrent des bonus stratégiques que vous pouvez utiliser pour influencer le champ de bataille. Parmi eux, on trouve la "Sagesse d’Odin", qui accélère la recharge des pouvoirs. Bref, que du bonheur. Et la meilleure nouvelle ? Ce mode sera entièrement gratuit pour tous les joueurs possédant le jeu de base. Arena of the Gods sera disponible dès le 7 novembre 2024 via une mise à jour gratuite. Une belle façon pour les développeurs de remercier la communauté tout en ajoutant du contenu riche et varié.

Source : Microsoft