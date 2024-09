Age of Mythology Retold n'a pas dit son dernier mot et annonce en grande pompe un gros DLC à venir sur une toute nouvelle culture. De quoi encore agrandir le contenu.

Bonne nouvelle pour les fans de stratégie ! Age of Mythology: Retold s'enrichit avec une toute nouvelle extension : Immortal Pillars. Annoncée pendant la conférence Xbox du Tokyo Game Show, cette extension met à l’honneur la mythologie chinoise et promet de nombreuses surprises. Si vous aimez les légendes et la stratégie, cette mise à jour est faite pour vous.

Age of Mythology ajoute un panthéon inédit

Avec Immortal Pillars, les légendes chinoises entrent en jeu. Vous pourrez invoquer de puissants dieux et commander des unités mythiques. Parmi les nouveaux personnages, Nüwa, la déesse créatrice, vous permettra d'influencer vos constructions et vos unités. Chiyou, le dieu de la guerre à tête de taureau, est prêt à en découdre sur le champ de bataille. Sans oublier Nüba, qui apporte la sécheresse et peut transformer l’issue d’une partie en quelques instants.

Et ce n’est pas tout ! Les créatures mythiques font aussi leur entrée avec, par exemple, Yinglong, le dragon ailé qui contrôle la pluie. Avec ces nouveaux pouvoirs, le jeu de stratégie permet de varier encore un peu plus les plaisirs. Une très bonne chose.

L’extension Immortal Pillars ne se limite pas à de nouveaux personnages. Elle propose également une campagne inédite inspirée des mythes chinois. Cette nouvelle aventure est remplie de défis stratégiques, où chaque décision compte. Si vous êtes fan de l’histoire chinoise et de ses légendes, cette campagne a de quoi vous faire de l’œil.

Pour profiter pleinement de l'extension Immortal Pillars et du contenu premium, la version Premium Edition est disponible pour une expérience encore plus riche. Cependant, aucune date de sortie n'a encore été annoncée pour ce nouveau contenu. Il ne fait aucun doute que cela devrait arriver avant la fin de l'année. Ce qui est certain, c'est que nous aurons droit à de nombreuses nouvelles heures de jeu.

Source : Microsoft