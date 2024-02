Age of Mythology Retold est prévu pour cette année et il devrait être beaucoup plus beau que l'original. Mais la question qui se pose est : jusqu'à quel point ?

Conformément à nos précédentes news en 2022, Age of Mythology fait son grand retour sous le titre de AoM Retold, une version qui se positionne entre une Édition Définitive et un Remaster. Récemment, une présentation vidéo a été dévoilée pour donner un aperçu des nouveautés à venir. Les fans de longue date seront certainement comblés. Un effort considérable a été investi pour moderniser le jeu, notamment à travers des améliorations graphiques adaptées aux standards de 2024. Pour s'en convaincre, des fans ont même réalisé un avant/après avec différentes captures d'écran.

Avant/après sur Age of Mythology

Beaucoup de joueurs seront d'accord sur le fait que les graphismes ne font pas tout dans un jeu vidéo. Loin de là. Et il est même tout à fait possible d'avoir un titre d'une beauté remarquable, mais avec un gameplay qui a du mal à suivre ou à tenir la route. Les exemples sont nombreux dans l'histoire du jeu vidéo, inutile de remuer le couteau dans la plaie. Mais dans le cas d'un remaster, la qualité graphique représente une très grosse part du travail, voire carrément la totalité. Dans le cas de Age of Mythology, il faut s'attendre à un jour et à la nuit. Ou presque.

En effet, des fans avisés ont eu l'intelligence de tenter de faire un avant/après en images pour comparer le jeu original avec le trailer du remaster. Et il faut bien admettre que le rendu saute aux yeux. Sans forcément être une métamorphose complète, on note l'immense fossé de beauté entre la version de 2002 et Age Of Mythology Retold. En fait, un joueur du nom de E_M_A_N_R_E_S_U a tout simplement essayé de recréer les images promotionnelles du remaster avec des images du jeu de base, offrant forcément un comparo assez fou. Vous pouvez retrouver le résultat via le lien célèbre forum.

Dans le jeu de base. @JustABaleenWhale

Une belle promesse de beauté

Dans le même temps, un autre utilisateur du nom de JustABaleenWhale a tenté le même travail avec une superposition des lieux quasi-complète. On peut remarquer : de plus belles textures, une meilleure lumière, de plus beaux effets de particules et plus de détails de manière générale. De toute façon, on le sait, les améliorations incluent l'adoption des mises à jour graphiques et du moteur de jeu développés pour Age of Empires 3 Definitive Edition. De plus, cette nouvelle version introduit la technologie du ray tracing, augmente la limite de population et intègre un nouveau moteur pour les effets spéciaux.