Age of Mythology: Retold apporte une excellente nouvelle aux joueurs avec une opportunité unique ce week-end, mais sous une seule et unique condition.

Le célèbre jeu de stratégie Age of Mythology: Retold, prépare une nouvelle étape cruciale avant son lancement officiel. Du 12 au 14 juillet, une bêta fermée sera accessible pour tous les joueurs ayant précommandé l'édition Premium. Cette annonce ravira les fans de la série, leur offrant une opportunité exclusive de découvrir et de tester les nouveautés du jeu avant sa sortie.

Une bête fermée pour Age of Mythology Retold

La bêta fermée débutera le vendredi 12 juillet à 19h00 et se terminera le dimanche 14 juillet à 23h59. Durant cette période, les joueurs pourront revisiter les bases grâce au tutoriel et explorer les cinq premières missions de la campagne Fall of the Trident. Ils auront également accès à un ensemble varié de cartes pour les matchs en escarmouche et multijoueur. Bien que le nombre de joueurs soit limité à huit pour cette phase de test. En outre, trois des quatre panthéons seront jouables. Grec, Nordique et Égyptien, permettant aux joueurs d'invoquer des créatures mythologiques et d'utiliser des pouvoirs divins pour dominer leurs adversaires.

L'équipe de développement, World’s Edge, accorde une grande importance aux retours des joueurs. Cette phase de bêta fermée vise à affiner les systèmes existants et à identifier les bugs ou problèmes d'équilibrage. Les joueurs sont encouragés à tester les différentes fonctionnalités disponibles et à partager leurs observations. Les retours recueillis permettront de peaufiner le jeu avant son lancement officiel et d'assurer une expérience de jeu optimale.

Pour participer à la bêta, il suffit de précommander l'édition Premium d'Age of Mythology: Retold. Aucune adhésion à Age Insider n'est requise. Visiblement, même les joueurs ayant précommandé après le début de la bêta pourront y accéder sans problème.

Quelques problèmes ont été identifiés pour cette phase de bêta. Toutes les localisations linguistiques ne sont pas encore disponibles. Et le jeu en réseau croisé entre Microsoft Store et Steam pourrait ne pas fonctionner pleinement. De plus, les invitations hors jeu sur Microsoft Store/Xbox peuvent être inactives, bien que le système d'invitations en jeu devrait fonctionner.

Source : ageofempires