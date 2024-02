Enfin ! Le RTS Age of Mythology va avoir le droit à des nouvelles toutes fraîches très prochainement, comme d'autres jeux de la saga culte Age of Empires. Sortez l'agenda !

Age of Mythology Retold, c'est le nom choisi pour désigner la Definitive Edition d'un jeu cultissime. Les développeurs ont chauffé comme jamais les fans en 2022, et depuis, c'est silence radio. Et dire que Camille a dû détruire sa touche F5 pendant tout ce temps, dans l'espoir d'avoir une petite image supplémentaire. Mais l'attente va prendra fin dès ce mois-ci et il y aura d'autres surprises.

Age of Mythology Retold revient avec une nouvelle présentation

Vous mourrez d'envie de voir les améliorations d'Age of Mythology Retold, l'édition ultime du jeu culte, et de savoir si ça vaut le coup ? Préparez -vous à du neuf pour le 13 février 2024 à 19h00 (heure française) dans le cadre de l'événement « New Year, New Age ».

« Avec toutes les choses qui arrivent en 2024, nous voulons montrer aux joueurs du monde entier ce qu'ils peuvent attendre de la licence Age of Empires. Nous dévoilerons de plus amples informations sur nos jeux les plus attendus de l'année, avec un aperçu d'Age of Mythology Retold, et d'Age of Empires Mobile. Si vous avez hâte de savoir ce qui vous attend également pour les titres que vous possédez déjà, ne vous inquiétez pas, nous aurons également des nouvelles à ce sujet ». Ca promet d'être assez dense puisque 5 jeux sont au programme, avec beaucoup de détails inédits sur des softs AoE.