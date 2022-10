On croit rêver mais c'est pourtant bien réel. L'excellentissime RTS AOM revient d'entre les morts dans une édition appelée Age of Mythology Retold. Attention toutefois avant de trop vous emballer, il devrait s'agir d'une Definitive Edition et non d'un remake complet.

Age of Mythology revient d'entre les morts

L'annonce officielle a été faite sur les réseaux sociaux de la licence :

Les dieux reviendront. Des héros vont se lever. Les légendes vont se battre. AOM : Retold arrive. En apportant le traitement de l'édition définitive à AOM, le jeu offrira de magnifiques graphismes, un gameplay actualisé et bien plus encore. Restez à l'écoute… #AoE25 ⚡?

Notons que nous avons déjà eu le droit à Age of Mythology : Extended Edition il y a quelques années, on espère donc que cette nouvelle version apportera de plus gros changements que quelques effets de lumières en plus. Avec pourquoi pas soyons fous, l'équivalent d'un remaster complet. On s'arrêtera en effet sur cette phrase "de magnifiques graphismes" qui a de quoi laisser songeur sur la portée de cette Definitive Edition.

Cette annonce fait suite à cette déclaration de 2021 qui expliquait que Microsoft n'avait pas oublié la licence.

Adam Isgreen, Directeur Creatif pour AoE IV expliquait :

Je l'ai déjà dit, et je le répète : je n'ai pas oublié Age of Mythology.

Pour mémoire AOM est considéré à bien des égards comme étant un RTS culte notamment en proposant trois civilisations : les Grecs, les Scandinaves et les Égyptiens et tout le bestiaire mythologique qui va avec. C'était aussi l'occasion de revivre de grands récits grecs via la campagne solo.