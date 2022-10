Comme le reporte le site Exputer, Activision cherche à chambouler la musique dans nos jeux multijoueur en brevetant une technologie permettant de générer automatiquement une bande son unique pour chaque joueur. Le brevet en question s'intitule "Systèmes et méthodes pour générer et moduler dynamiquement de la musique en fonction d'événements de jeu, de profils de joueurs et/ou de réactions de joueurs". Oui c'est un nom à rallonge qui donne toute sa description et son utilité dans son titre.

Une musique unique pour tous selon Activision

L'idée est que les joueurs, en particulier dans les jeux multijoueur, pourront alors entendre leurs propres bandes sons uniques en fonction de telle ou telle situation en jeu. On imagine par exemple un morceau qui s'accélère dans un moment de tension ou au contraire qui devient plus lent en cas d'accalmi à l'écran. Ainsi, plutôt qu'une bande-son dynamique standard, une IA pourrait générer une musique entièrement nouvelle.

Si cette technologie peut être intéressante, cela pose plusieurs questions : cela ne risque t-il pas de tuer le métier de compositeur de musique de jeux vidéo ? Et surtout cela ne va t-il pas faire perdre son charme à la composition musicale dans son ensemble ? Une pièce maitresse dans l'appréciation d'un titre, qu'il soit multijoueur ou non c'est aussi sa musique. On risque donc si ce n'est pas bien fait de se retrouver avec des compostions musicales sans âme qui n'ont plus vraiment d'intérêt.

Que pensez-vous de cet étrange brevet de la part d'Activision ? Pensez-vous que cela puisse nuire à la musique dans le jeu vidéo dans son ensemble ?