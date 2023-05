En ce moment outre la période de floraison des fleurs c'est aussi une période faste pour les rapports financiers des entreprises. Moins poétique cela permet tout de même d'apprendre de précieuses informations comme c'est le cas du coté de chez Activision et de son rapport au PC. Si les détails techniques ont un quelconquee interet pour vous, vous pouvez retrouver le compte rendu de celui d'Activision dans son intégralité via un volumineux PDF.

Le PC priorité numéro 1 d'Activision ?

Ainsi donc, on peut apprendre que le PC a rapporté plus de bénéfices que les consoles de jeu vidéo chez Activision-Blizzard. Plus et même beaucoup plus puisque la différence est assez nette et notable. À savoir 666 millions de dollars de recette grâce aux ordinateurs contre 639 millions pour les autres supports. Pour comparer avec le premier trimestre 2022, on note une hausse de revenus de 74 % pour le seul secteur du PC. Ce qui reste évidemment assez loin du mobile qui performe tout puisque le secteur permet à l'entreprise d'amasser 900 millions de dollars.

Il faut dire qu'avec des jeux comme Call of Duty Mobile qui cartonnent toujours autant dans le monde et notamment en Chine (gros pays du mobile), ce genre de résultat n'a rien de surprenant. Le mobile est depuis plusieurs années bien loin devant le reste des supports en terme de revenus. D'où notamment la friction entre PlayStation et Microsoft au sujet du rachat d'Activision-Blizzard. Call of Duty, Overwatch 2, World of Warcraft : DragonFlight, les raisons sont nombreuses pour expliquer une telle évolution dans le bon sens. Et un certain Diablo 4, aussi très joué sur PC devrait permettre de confirmer cette tendance même si les joueurs console s'y intéressent aussi.

Activision Blizzard, gros mastodonte

Du coté du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, c'est toujours flou même si cela semble avancer dans les coulisses. En effet, d'après les sources des journalistes de Reuters, les régulateurs antitrust de l'Union Européenne s'apprêteraient à approuver le rachat. C'est encore un peu tôt pour crier victoire pour Microsoft mais ça semble sentir assez bon pour le géant américain.