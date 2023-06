Vous reprendrez bien un peu de drama du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft ? Alors que Xbox affiche une grande confiance sur l'aboutissement de cette acquisition, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'ondes. La firme de Redmond, qui cherche à passer en force, est confrontée à une nouvelle difficulté de taille.

La FTC continue de bloquer le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft

Dans l'épisode 259 de la saison 40 du rachat d'Activision Blizzard, l'affaire a connu une embellie. La Commission européenne a en effet donné son accord pour que l'acquisition se fasse. Pour l'institution, Microsoft a su répondre aux inquiétudes engendrées par une telle fusion. Autant sur le marché classique du jeu vidéo que sur celui du cloud gaming. « Les engagements répondent pleinement aux problèmes de concurrence identifiés par la Commission et représentent une amélioration significative pour les jeux en nuage par rapport à la situation actuelle ».

Une excellente nouvelle, mais ce n'est pas fini. Deux autorités majeures de régulation de la concurrence, FTC aux États-Unis et la CMA au Royaume-Uni, sont toujours farouchement opposées au rachat d'Activision Blizzard. La CMA a déjà bloqué la fusion et la FTC a traîné Microsoft devant la justice.

Devant ces obstructions, la firme de Redmond a soutenu qu'elle irait jusqu'au bout. Quitter à passer en force sans attendre le feu vert des deux autorités. En coulisses, la société est d'ailleurs en train de préparer un tel scénario et d'étudier sa faisabilité. Après avoir appris cela, la Federal Trade Commission voit rouge et a déposé une demande d'ordre restrictif pour empêcher la vente d'Activision Blizzard à Microsoft.

« Un ordre restrictif temporaire et une injonction préliminaire sont nécessaires. Microsoft et Activision ayant déclaré pouvoir finaliser l'acquisition à tout moment. À la lumière de cela, et des informations publiques selon lesquelles Microsoft et Activision Blizzard envisagent de conclure leur accord très prochainement, nous avons déposé une demande d'interdiction provisoire d'exécution pour les empêcher d'y arriver, tout pendant que l'examen du dossier est encore en cours ».

La franchise Call of Duty en exclusivité sur Xbox Series X|S et au-delà ?

Après le Xbox Showcase, Phil Spencer, patron de la branche jeu vidéo de Microsoft, s'est dit confiant sur le rachat d'Activision Blizzard. « Je dois l’avouer, c’est une sacrée expérience et leçon. Ça fait 18 mois qu’on est dessus et c’est un long chemin. Nous restons confiants dans son issue, on travaille beaucoup à ça et on continue à faire passer notre message » (via Twitter). Pour l'heure, ça joue donc encore et chacun essaye d'avancer tant bien que mal.

Si l'acquisition était validée, quelles en seraient les conséquences ? La licence Call of Duty serait-elle uniquement disponible sur les plateformes Xbox ? Non. Du moins pas durant les 10 prochaines années. Pour montrer patte blanche, Microsoft a scellé des deals pour sortir les jeux du FPS d'Activision durant 10 ans sur Nintendo Switch. De son côté Nvidia a également signé un contrat pour la saga phare et le cloud gaming. Selon cette entente, CoD et les autres titres Activision Blizzard sortiront sur le GeForce Now. La plateforme de la marque verte qui permet de streamer des jeux. Pas besoin d'avoir du matos de fou furieux, mais en revanche, il faut une connexion Internet béton. Quant au contrat avec PlayStation, les discussions semblent plus que jamais rompues.

À bientôt pour un nouvel épisode et peut-être un énième rebondissement...