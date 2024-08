Depuis l'année dernière, les nouvelles n'étaient pas nécessairement joyeuses pour Activision Blizzard à la suite de son rachat par Microsoft. Cela pourrait toutefois changer, en tout cas du côté de Blizzard, avec une nouvelle perspective d'avenir pour l'influent studio américain. C'est du moins ce que rapporte le généralement bien informé Jez Corden chez Windows Central.

Activision Blizzard fait équipe avec Microsoft pour faire bouger les choses

Après son rachat historique pour la somme colossale de 69 milliards de dollars officialisé en octobre 2023, Activision Blizzard a depuis fait grise mine. Entre licenciements en masse, annulations de jeux et une réputation en berne, les choses n'allaient pas au mieux pour l'énorme groupe américain. La nouvelle rapportée par Jez Corden se montre heureusement un peu plus réjouissante. Il serait en effet question de la création d'une nouvelle équipe au sein de Blizzard. Sa mission impliquerait « des jeux AA centrés sur des franchises existantes comme Overwatch, Warcraft, StarCraft et au-delà ».

Si la perspective d'enfin voir notamment StarCraft (d'ici là, on surveille un certain Stormgate) reprendre du poil de la bête est sur le papier excitante, il convient de prendre la chose avec de prudentes pincettes. Jez Corden corrobore en effet des spéculations de fans relatives à la mise à jour de plusieurs profils d'employés de King, le studio spécialisé dans les jeux mobiles racheté par Activision en 2015. D'après ses propres sources, notre confrère chez Windows Central rapporte ainsi que cette nouvelle équipe au sein d'Activision Blizzard comprendra principalement ces derniers.

Par jeux AA, Microsoft pourrait ainsi entendre le développement de jeux mobiles centrés sur les franchises phares d'Activision Blizzard. Rappelons qu'une des raisons de son rachat par la firme de Redmond était en effet d'investir massivement le lucratif marché des jeux mobiles. Il se pourrait donc que cette petite équipe développe des adaptations nomades de licences comme Hearthstone ou Diablo (malgré la débâcle d'Immortal). Tout ceci reste cependant à confirmer. Xbox pourrait notamment profiter de sa présence à la Gamescom pour officialiser la chose. D'ici là, patience et prudence sont donc de mise.

Enfin du concret pour Activision Blizzard après son rachat historique ? © Microsoft

Source : Jez Corden via Windows Central