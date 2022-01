Depuis l'annonce du futur rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, les spéculations vont bon train quant au devenir à terme de certaines licences, au premier rang desquelles se trouve évidemment Call of Duty.

Si l'affaire est encore loin d'être réglée (la finalisation du rachat doit ainsi intervenir avant la date du 30 juin 2023), les langues n'ont pas manqué de se délier, et certains responsables de s'inquiéter de l'avenir à moyen en long terme de certaines séries du catalogue Activision Blizzard sur leurs consoles. À commencer par Sony, bien entendu. Lorsque l'on sait que Call o Duty Vanguard fut le jeu le plus vendu de l'année 2021 sur PS4 et sur PS5, il y a effectivement de quoi s'interroger.

Call of Duty free

Le constructeur japonais ne tardait d'ailleurs pas à s'émouvoir en rappelant rapidement Microsoft à ses futures obligations contractuelles :

Nous nous attendons à ce que Microsoft respecte les accords contractuels et continue de garantir que les jeux Activision sont multiplateformes.

Malgré la réponse plutôt rassurante de Phil Spener, les informations recueillies par le journaliste de Bloomberg Jason Schreier laissent planer le doute quant à l'avenir de la série Call of Duty chez la concurrence. En effet, ses "sources proches du dossier", Microsoft aurait l'intention d'honorer ses engagements sur les deux prochaines années, tout en laissant planer le doute sur "l'après" :

Les plans sont plus flous concernant les jeux Call of Duty au-delà de cette date, ont déclaré les personnes proches du dossier. Microsoft a déclaré qu'il s'attend à ce que l'acquisition soit conclue dans les 6 à 18 prochains mois, après quoi il sera en mesure de décider si les futurs jeux Call of Duty sortiront PlayStation.

En laissant planer le doute, Microsoft renforce évidemment sa position, et mets la pression sur la concurrence. Le constructeur américain aura-t-il l'audace de s'assoir sur les très bonnes ventes des versions PlayStation ? ENcore faut-il que les autorités compétentes valident le rachat d'Activision Blizzard.