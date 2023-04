Activision Blizzard possède plusieurs licences majeures du marché du jeu vidéo. Impossible de ne pas citer Call of Duty, qui permet à l'entreprise de dormir sur ses deux oreilles étant donné le succès commercial de chaque opus. Diablo, dont le premier épisode date de 1997, contribue aussi à la pérennité de l'entreprise. Même si celle-ci est mise à mal par les récentes affaires de harcèlement sexuel et discrimination à son encontre, Activision Blizzard ne met pas le frein à main. La firme semble même prête à passer la vitesse supérieure. Et pas seulement grâce à la sortie de Diablo 4, fixée au 6 juin prochain. Elle travaille aussi sur un gros projet AAA. Un jeu de survie, qui se dévoile un tout petit peu plus sur LinkedIn.

Un jeu de survie AAA aux ambitions démesurées ?

Une offre d'emploi publiée par le compte LinkedIn d'Activision nous apprend que la compagnie recrute activement pour son projet AAA de survie. Le jeu fut annoncé pour la première fois en janvier 2022. Mais cette offre nous permet d'en savoir un peu plus. Activision Blizzard recherche un producteur confirmé pour sa nouvelle IP prévue sur PC et consoles. Le projet serait "grand, audacieux et magnifique" et "très différent de ce que Blizzard a déjà créé". Quelques heures plus tard, une offre similaire a été publiée par le compte LinkedIn de Blizzard, cette fois. De maigres informations qui devraient quand même mettre l'eau à la bouche des fans de jeux de survie ou des productions d'Activision Blizzard.

Aucune production de la firme ne se rapproche de prêt ou de loin d'un jeu de survie. Activision Blizzard explorerait donc un tout nouveau terrain de jeu. Une petite révolution. L'entreprise ne va pas jusqu'à préciser si le projet s'axera davantage sur le solo ou sur le multijoueur. Connaissant Activision Blizzard, on imagine mal que ce AAA ne propose pas de mode en ligne. Mais la production semble tellement ambitieuse et novatrice, qu'elle pourrait aussi nous surprendre sur ce point. Espérons qu'Activision Blizzard communiquera de plus amples informations sur le projet dans les prochains mois.

Activision Blizzard mobilisé sur Diablo 4

En attendant, le géant américain doit certainement peaufiner les derniers détails de sa prochaine production, Diablo 4. Le hack'n'slash vient de proposer deux week-ends de bêta ouverte au mois de mars. Les retours de la communauté, qui avait des choses à dire sur de nombreux points, pourraient aider Blizzard à offrir la meilleure version de Diablo 4 possible. Réponse le 6 juin prochain, date de sortie du jeu sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.