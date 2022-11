Cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu un nouvel épisode du feuilleton Abandoned. Cette fois, c'est Hideo Kojima qui prend la parole sur ce « projet » et sa prétendue implication qui n'a jamais été fondée.

Hideo Kojima agacé d'être associé à Abandoned

En 2021, un teaser pour un jeu d'horreur faisait surface, Abandoned, développé par un studio inconnu au bataillon. Certains ont cru que le titre était une nouvelle ruse d'Hideo Kojima. Quand bien même il n'y avait absolument aucune preuve pour faire ce rapprochement. Le petit jeu a duré de longs mois et ça n'a guère plu au créateur de Metal Gear et Death Stranding qui a reçu quotidiennement des tonnes de messages à ce propos.

Les utilisateurs n'arrêtaient pas de m'envoyer des photos de ce « Hasan » (ndlr : Hasan Karaman, patron de Blue Box Game Studios derrière Abandoned). Ils m'envoient encore des montages et des deep fakes, une vingtaine par jour, c'était vraiment très pénible. Quand nous avons fait ce truc avec Moby Dick (ndlr : un faux studio pour l'annonce de MGS 5 : The Phantom Pain, tu étais impliqué Geoff (ndlr : Geoff Keighley), et c'était plutôt amusant, mais les gens devraient savoir que je ne ferais pas la même chose deux fois. Je n'ai jamais parlé avec Hasan, le jeu n'est pas encore sorti. Je ne pense pas qu'il puisse dire ou faire grand-chose à ce stade. Mais s'il sort le jeu, les gens comprendront peut-être, alors il devrait peut-être se dépêcher de le sortir. Hideo Kojima dans son podcast Brain Structure (via VGC).

Se dépêcher de le sortir, oui, mais encore faudrait-il que le jeu existe réellement. Mais il n'y aura sûrement jamais rien comme toutes les autres fois... En effet, Hasan Karaman n'en est pas à son coup d'essai et a un lourd passif. Pour la faire très courte, le jeune homme a un historique d'escroc avec des projets qui n'aboutissent jamais, et aurait même manipulé et essayé d'arnaquer des joueurs séparément en s'entretenant en privé avec eux. Y compris un mineur qui a dû être facilement impressioné par les promesses d'Hasan.

Blue Box Game Studios fait comme si de rien n'était...

En voyant la réponse d'Hideo Kojima, Blue Box Game Studios est réapparu comme par magie pour remercier Hideo Kojima d'avoir mis fin aux théories farfelues, et demander aux joueurs d'arrêter le harcèlement du développeur japonais.

Nous voulons remercier Hideo Kojima d'avoir abordé ouvertement les conspirations. Cela n'a pas été cool et ça a été un fardeau pour les fans et les développeurs. Nous espérons que tout le monde pourra définitivement passer à autre chose. Nous travaillons d'arrache-pied sur Abandoned et nous voulons nous remercier pour votre patience. Aussi, nous demandons aux fans d'arrêter de harceler Hideo Kojima au sujet d'Abandoned. Ce n'est ni acceptable, ni amusant.

De belles paroles relativement sournoises dans la mesure où Blue Box Game Studios a bel et bien une très grande part de responsabilité dans tout cela, puisque l'entreprise a crée et alimenté les conspirations. On rappelle que la société avait entre autres lancé un teasing pour deviner le nom final de leur jeu qui devait commencer par S et se finir par un L... comme Silent Hill.

Par la suite, BBGS avait également publié une photo floutée d'un personnage avec un cache-oeil qui ressemblait à s'y méprendre à Big Boss de la saga Metal Gear. Une autre fois, l'image d'un paysage islandais avait été affichée sur la page YouTube du studio, en référence à Death Stranding. Quasiment tout le temps, les messages étaient supprimés au bout d'un certain temps. Et cette huile a été jetée sur le feu alors même que le passé très trouble de l'entité commençait à refaire surface.