Attendu le 17 octobre, A Quiet Place: The Road Ahead est un jeu d'horreur arborant une mécanique malheureusement trop rare et qui change pourtant tout.

À l'origine une série de film lancée en 2018, A Quiet Place aura tout prochainement droit à un jeu sur PC, PS5 et Xbox Series, courtoisie de Saber Interactive et Stormind. Et l'une de ses mécaniques phares pourrait bien marquer une petite révolution dans le pourtant prolifique genre des jeux d'horreur. De quoi faire crier (mais pas trop) les joueurs et des ténors dans le domaine comme Silent Hill 2 Remake ?

A Quiet Place et sa mécanique qui change tout pour les jeux d'horreur

Avec un premier film à relativement budget qui a connu un énorme carton, il n'en a pas fallu plus pour motiver Saber Interactive (Space Marine 2) et Stormind Games à adapter la chose en jeu. Ainsi est né A Quiet Place: The Road Ahead, attendu le 17 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series. Outre une histoire fidèle à l'œuvre originale et un gameplay à la première personne sur le papier convaincant, c'est surtout une mécanique optionnelle (à activer donc selon ses envies) qu'on voit rarement dans les jeux d'horreur qui fait parler (mais pas trop fort !) du titre à venir.

Baptisée sobrement « Détection de Bruit du Micro », cette mécanique d'A Quiet Place est tout simplement brillante. Le moindre bruit détecté par le micro de votre manette ou casque sera diffusé dans le jeu, et provoquera les horreurs que vous essayez d'éviter au péril de votre vie. Et cela ne couvre pas seulement votre voix, comme dans un Phasmophobia, mais bien TOUT bruit détecté. Qu'il s'agisse de la pression d'un bouton, de votre voisin bruyant ou des gens en bas de chez vous, le moindre bruit risque de causer votre perte dans A Quiet Place.

Une mécanique absolument géniale, qu'on aimerait voir plus souvent dans les jeux d'horreur, tant elle colle parfaitement au genre et offre un angoissant sentiment d'immersion. Elle sera en tout cas bien présente dans A Quiet Place et pourrait lui donner les clés pour concurrencer des mastodontes du domaine. Verdict le 17 octobre.

Source : Saber Interactive sur YouTube