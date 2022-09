Focus Entertainment et les bordelais d'Asobo Studio s'arment pour la sortie d'A Plague Tale Requiem. Les équipes diffusent une bande-annonce très alléchante.

A Plague Tale Requiem présente son Story trailer

Attendu pour le 18 octobre sur PS5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch dans une version cloud, A Plague Tale 2 fait monter la hype d'un gros cran. Un peu moins de deux minutes, c'est la durée du trailer de l'histoire du jeu. Une vidéo dans laquelle Amicia et Hugo sont malmenés alors qu'ils se dirigent vers le sud. Une virée pour tenter de sauver le jeune enfant.

Malheureusement, ce nouveau territoire introduit dans A Plague Tale Requiem est touché par la peste qui a continué de se propager, et par les rats qui prolifèrent plus que jamais. Pour soigner son petit frère « condamné », Amicia devra l'emmener sur une île en esquivant les nuées de rats et autres humains malveillants. On voit que le duo pourra compter sur une navigatrice pour traverser les eaux, et évidemment, sur leur mental.

Fuyant leur passé douloureux, Amicia et son frère voyagent en direction du sud. Vers des contrées lointaines et leurs cités marchandes. Ils tentent d'y prendre un nouveau départ et de contrôler la malédiction d'Hugo. Mais lorsque les pouvoirs d'Hugo ressurgissent, mort et destruction s'abattent en un fracassant déluge de rats. Forcés de fuir, ils placent leurs espoirs dans une île énigmatique qui pourrait être la clé du salut d'Hugo.

A Plague Tale Requiem, qui aurait pu ne jamais sortir, devrait avoir une durée de vie équivalente voire bien supérieure au premier opus A Plague Tale Innocence.