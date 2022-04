A Plague Tale Requiem se laissera approcher cet été. Figurant parmi les jeux les plus attendus de l’année, la production française a donné peu de nouvelles. Cela devrait changer pendant les festivités du Summer Game Fest, où la production française sera jouable. Mais il y a une condition.

Celui que l’on appelait encore A Plague Tale 2 il y a quelques mois aura le droit à une démo de 40 minutes en juin. Cependant, contrairement aux versions d’essai habituelles, tout le monde ne fera pas partie des heureux élus. Le jeu d’Asobo Studio fera en effet partie de la seconde édition du Tribeca Games Festival. Un événement entièrement numérique intégré au Summer Game Fest qui se tiendra du 11 au 19 juin prochain.

Comme l’année dernière les places seront peu nombreuses mais gratuites. Si les plateformes n’ont pas encore été précisées, on imagine que le festival poursuivra sur sa lancée et que la démo d’A Plague Tale Requiem ne sera jouable que sur PC et très certainement via Parsec. Il faudra en tout cas impérativement une manette Xbox pour espérer y jouer. Plus de détails se font attendre mais une chose est certaine il va falloir faire vite. Comme pour un événement classique, les joueurs et les joueuses devront réserver leur ticket, entièrement gratuit. L’ouverture des billets aura lieu le 2 mai à un horaire encore non dévoilé. Pour tenter de gratter votre place, c'est ici que ça se passe.

De jolis jeux indés au programme du Tribeca Games Festival

Si A Plague Tale Requiem est clairement la tête d’affiche de ce Tribeca Games Festival, il ne sera pas le seul jeu jouable. Une poignée de titres indépendants auront eux aussi le droit à leurs démos. Tous seront présentés lors d’un showcase en ligne qui se tiendra le 10 juin prochain.

American Arcadia

Nouveau jeu des développeurs de Call of The Sea, American Arcadia proposera aux joueurs de s’échapper d’une téléréalité des années 70. Il sera possible d’y incarner deux personnages avec des points de vue et des gameplay différents. Le premier, Trevor Hill, est acteur malgré dans ce show grandeur nature. Il faudra le contrôler dans un environnement en 2.5D proche des jeux de plateforme. La seconde n’est autre que la voix le guidant et qui offrira un gameplay en vue FPS et dans des environnements 3D.

As Dusk Falls

As Dusk Falls est un drame interactif original prévu en exclusivité console Xbox Series X. Premier projet du studio INTERIOR/NIGHT, fondé par Caroline Marchal, ancienne de Quantic Dream, le jeu raconte l’histoire de deux familles dont les trajectoires vont se croiser pendant trente ans dans une petite ville de l’Arizona. Les choix faits par les joueurs auront un impact sur l’ensemble des personnages.

Cuphead: Delicious Last Course

Repoussé maintes fois, Cuphead: Delicious Last Course se laissera approcher lui aussi lors d’une démo de 30 minutes. Abordant toujours le look cartoon des années 30 qui a fait le sel du jeu original, le DLC proposera tout un tas de nouveaux boss et une nouvelle recrue : Ms. Chalise. Des charmes, des armes et des capacités uniques pourront également être essayés.

Immortality

Dernière production de Sam Barlow (Her Story, Telling Lies), Immortality est un nouveau jeu en FMV s’articulant autour de Marissa Marcein, une actrice dont les films ne sont jamais sortis. Elle est aujourd'hui portée disparue et les joueurs devront visiblement mener l’enquête. Le titre sera 10 fois plus ambitieux que Telling Lies, et cela se traduit par un parterre de scénaristes ayant travaillé sur Mr Robot, Le Jeu de la dame ou encore Sailor et Lula.3

Oxenfree II

Il est sans doute l’un des jeux indépendants les plus attendus de cette année. Tout comme A Plague Tale Requiem, Oxenfree 2 aura le droit à une démo, bien plus courte (25 minutes). Tout en prenant la direction artistique de son prédécesseur, le jeu raconte une nouvelle histoire se déroulant cinq ans après les événements du premier opus. On y suivra une certaine Riley, chercheuse en environnement de retour dans sa ville natale pour enquêter sur une étrange fréquence radio.

The Cub

Annoncé lors du dernier Future Games Show, The Cub se démarque par la rencontre de deux univers différents : Le Livre de la Jungle et Armageddon. Les joueurs incarneront un jeune garçon parcourant la Terre, emportée par une catastrophe écologique alors que les ultrariches ont fui sur Mars. Se sont eux-mêmes qui lanceront une expédition sur la planète déchue à la recherche de l’enfant, qui a développé une immunité.

Thirsty Suitors

Avec ses airs de Scott Pilgrim-like au féminin, Thirsty Suitors se base sur un pitch assez original : « Combattez vos ex, décevez vos parents et apprenez à vous connaître ». Axé sur la narration, le second jeu des créateurs de Falcon Age sera avant tout une histoire articulée autour de la culture, l’expression de soi et les pressions familiales. Question gameplay, il faudra castagner des punks à roulette, des ex un peu trop accrochés et des prétendants trop accros. Thirsty Suitors proposera un système de combat en tour par tour avec une petite couche de RPG à base de capacités spéciales et d'améliorations.

Venba

Petit dernier de la liste, Venba est un jeu de cuisine narratif. Les joueurs y incarnent une mère indienne ayant immigré au Canada avec sa famille dans les années 80. Le jeu a l’ambition de raconter une histoire autour de la nourriture. Il sera donc question de cuisiner plusieurs plats traditionnels et de retrouver des recettes perdues tout en participant à diverses conversations.