Voilà qui est fait pour les plus impatients (et les autres), A Plague Tale: Requiem dévoile enfin du gameplay pour la première lors de la conférence Xbox/Bethesda.

Vous sentez cette bonne odeur médiévale qui flotte dans l'air ? Il s'agit tout simplement de A Plague Tale Requiem et de son gameplay qui vient de voir le jour pour la conférence Xbox/Bethesda. La vidéo de moins de 2 minutes est visible ci-dessus.

Un beau contraste entre environnements et histoire

Comme vous pouvez un peu l'entrevoir via cette vidéo, A Plague Tale: Requiem change d'environnement et se concentre cette fois sur le sud de la France. Adieu donc les paysages un peu sombres. Et c'est là toute la beauté du jeu qui semble faire un beau contraste entre événements dramatiques et coté coloré des paysages.

Champs, villages et églises... le studio Asobo a fait de grosses recherches sur la Provence médiévale pour apporter le plus possible de réalisme et d'historicité à son récit.

Hélas nous n'avons toujours pas de date de sortie précise si ce n'est un vague "2022". A Plague Tale: Requiem sortira plus tard cette année sur Xbox Series X|S et PC et sera disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. En voilà une bonne nouvelle.