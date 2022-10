Vais-je pouvoir faire tourner mon jeu PC correctement ? Si cette question vous hante, voici la réponse offerte sur un plateau d'argent pour le très attendu A Plague Tale Requiem.

CONFIGURATION MINIMALE pour A Plague Tale Requiem (1920X1080 LOW - 30 FPS)

Voici donc la configuration minimale à posséder pour pouvoir faire tourner le jeu A Plague Tale Requiem. Ca ne sera évidemment pas optimal mais au moins vous pourrez suivre l'aventure sans trop vous inquiéter :

Système d'exploitation : Windows 10 (20H1 64 bits)

: Windows 10 (20H1 64 bits) Processeur : Intel Core i5-4690K (3.5 GHz) ou AMD FX-8300 (3.3 GHz)

: Intel Core i5-4690K (3.5 GHz) ou AMD FX-8300 (3.3 GHz) GPU : une carte Nvidia GeForce GTX 970 (4 Go) ou une carte AMD Radeon RX 590 (4 Go)

: une carte Nvidia GeForce GTX 970 (4 Go) ou une carte AMD Radeon RX 590 (4 Go) Mémoire : 16 Go DirectX Version 12

: 16 Go DirectX Version 12 Stockage : 55 Go

Comme vous pouvez le voir c'est très léger et le jeu est donc jouable sur la grande majorité des configurations actuelles. Autant au niveau du CPU que du GPU.

CONFIGURATION RECOMMANDÉE (1920X1080 ULTRA - 60 FPS)

Système d'exploitation : Windows 10 (20H1 64 bits)

: Windows 10 (20H1 64 bits) Processeur : Intel Core i7-8700K (3.7 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz)

: Intel Core i7-8700K (3.7 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz) GPU : une carte Nvidia GeForce RTX 3070 (8 Go) ou une carte AMD Radeon RX 6800 XT (8 Go)

: une carte Nvidia GeForce RTX 3070 (8 Go) ou une carte AMD Radeon RX 6800 XT (8 Go) Mémoire : 16 Go DirectX Version 12

: 16 Go DirectX Version 12 Stockage : 55 Go

Ici c'est un peu plus costaud pour faire tourner A Plague Tale Requiem en Ultra, mais rien de dramatique, la problématique qui se pose c'est que la génération RTX 3000 fut sujette aux pénuries et que ce n'est pas une carte qui a pu se multiplier sur nos machines comme la génération précédente. Coté processeur on monte aussi en gamme avec un i7, rien de bien méchant quand on connait la beauté du jeu.

Pour mémoire, vous pourrez suivre les aventures d'Hugo et D'amicia dans A Plague Tale Requiem à partir du 18 octobre 2022 sur PC, PSS et Xbox Series.