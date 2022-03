A Plague Tale Requim, la suite du jeu d'aventures médiévales d'Asobo studio fait donc l'objet de plusieurs fuites sur les plateformes de vente des consoliers, à moins qu'il ne s'agisse de placeholders. Vous le savez, souvent des dates fantaisistes sont indiquées afin de ne pas laisser un champ libre.

Une fuite chez Xbox

Du côté de Sony, le PSN nous indique de A Plague tale : Requiem arrivera le 17 mai 2022, tandis que si on en croit le store officiel Xbox, le titre débarquera le 17 juin 2022. Il ne reste plus qu'à attendre une annonce officielle de la part du studio bordelais. Néanmoins, on met une pièce sur le fait que le jeu sortira un 17 au vu de ces "fuites".

Retour au Moyen-Age pour A Plague Tale

Rappelons que le jeu nous fait incarner Amicia de Rune et son petit frère Hugo en plein moyen âge, alors que l'épidémie de peste fait rage en France. Le jeu est prévu sur PC et consoles, sachant qu'il devrait être disponible day one dans le GamePass ce qui n'a rien d'étonnant quand on connaît la proximité d'Asobo avec Microsoft.

Selon le site Power Pyx, la liste des trophées aurait même fuité via la plateforme GOG, avec une liste de 32 récompenses à obtenir. On en profite pour découvrir que le jeu serait composé de 16 chapitres, tandis que les noms sont probablement une indication sur les lieux qu'on pourra visiter. Attention spoiler donc !

Que pensez-vous de cette fuite sur A Plague Tale ? Sur quelle date pourriez-vous parier un petit écu ? Dites nous dans les commentaires.