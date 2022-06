Amicia et Hugo ont enflammé la conférence Xbox Bethesda 2022 avec un premier trailer de gameplay d'A Plague Tale Requiem qui donne envie de mettre les mains dessus. Mais Asobo Studio n'a encore tout dit et se réserve pour un événement spécial qui aura lieu dans quelques jours. Les infos.

Nous avons eu du gameplay, mais malheureusement, pas de date de sortie. Un détail qu'attendent les joueurs avec impatience. Et ces derniers seront prochainement récompensés.

En effet, le jeudi 23 juin à 18h (heure française), un live Youtube sera l'occasion de découvrir la date de sortie d'A Plague Tale Requiem. Bien sûr, un tweet aurait pu suffire, et il y a donc plus. Un trailer de gameplay version longue sera également proposé à toutes celles et ceux qui seront devant le livestream.

Direction le sud

Dans cette suite, Amicia et Hugo vont essayer, tant bien que mal, de prendre un nouveau départ.

Fuyant leur passé douloureux, Amicia et son frère voyagent en direction du sud, vers des contrées lointaines et leurs cités marchandes. Ils tentent d'y prendre un nouveau départ et de contrôler la malédiction d'Hugo. Mais lorsque les pouvoirs d'Hugo ressurgissent, mort et destruction s'abattent en un fracassant déluge de rats. Forcés de fuir, ils placent leurs espoirs dans une île énigmatique qui pourrait être la clé du salut d'Hugo. Dans une lutte désespérée pour survivre, frappez dans l’ombre ou déchaînez les enfers grâce à un arsenal fourni d’équipement et de pouvoirs surnaturels… et découvrez le prix à payer pour sauver les êtres qui vous sont chers.

La dernière bande-annonce d'A Plague Tale Requiem montre déjà des améliorations en termes de gameplay. Si l'utilisation du feu et des rats sera encore la mécanique maitresse du jeu, Amicia peut désormais ramper sous une table par exemple pour tromper la vigilance d'un garde à l'approche. Elle est également plus à l'aise au combat avec davantage de techniques pour tuer les ennemis qui se dresseront sur son chemin. Un deuxième épisode qui s'annonce peut-être encore plus viscéral.

A Plague Tale Requiem sortira en 2022 sur PS5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch via le cloud.