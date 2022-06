C’est l’un des jeux les plus attendus de cette année, A Plague Tale Requiem. La suite des aventures d’Amicia et Hugo s’est dévoilée avec de nouvelles images alléchantes.

Pendant que la conférence du Summer Game Fest 2022 a laissé pantois plusieurs joueurs, le Tribeca Games Showcase a de son côté régalé les amateurs de jeux indépendants et de productions narratives. Comme promis, la tête d’affiche A Plague Tale Requiem a assuré le spectacle avec de nouvelles images, extraits de gameplay, d'histoire et des informations.

A Plague Tale Requiem dévoile ses coulisses et plein d'images inédites

Dévoilé lors de la conférence estivale de Microsoft l'année dernière, A Plague Tale Requiem est venu porter haut les couleurs de Bordeaux et d'Asobo au Tribeca Games Showcase. L’occasion de découvrir plus en détail cette suite tant attendue. Après une vidéo de gameplay prometteuse aux Game Awards, le jeu français s’est montré sous ses plus atours avec une présentation autour de la conception du jeu, des personnages, des combats et des environnements.

Après avoir fui leur patrie ravagée par la peste, Amicia et Hugo partent en direction du Sud. Une manière pour Asobo de s'éloigner de l'héroïque fantasy pour pour livrer une histoire plus crue et proposer quelque chose de plus réaliste. Une suite qui s'annonce donc plus viscérale, plus dense et plus ouverte que son prédécesseur, mais qui ne devrait pas trancher question gameplay. L'exploration, l’infiltration, les fans seront visiblement en terrain connu avec quelques améliorations et nouveautés attendues. Olivier Derivière sera d'ailleurs toujours aux commandes de la bande-son et on peut entendre quelques notes du compositeur.

Celles et ceux qui ont réservé leur ticket pourront poser leurs mains dessus dès cette semaine avec une démo exclusive. Pour les autres il faudra attendre le lancement officiel du jeu. Et justement, A Plague Tale Requiem n'a malheureusement pas levé le voile sur sa date de sortie. Rendez-vous en 2022 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch via le cloud.