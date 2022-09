Le gros point fort du jeu A Plague Tale, outre sa narration et sa beauté, réside dans sa gestion des rats. Élément à part entière du gameplay et de la direction artistique du jeu.

A Plague Tale avait marqué notamment grâce à sa gestion assez folle des rats et de l'impact psychologique sur l'environnement et l'esprit du joueur. Eh bien pour la suite, l'épisode Requiem, le studio français Asobo a voulu aller encore plus loin dans l'angoisse en démultipliant son nombre de rongeurs.

A Plague Tale mise gros sur ses rats

La gestion des rats dans le premier jeu.

Ainsi, A Plague Tale : Requiem comportera 300 000 rats sur PS5, soit soixante fois plus de rats que le jeu original. C'est à l'occasion d'un billet PlayStation que nous pouvons apprendre la nouvelle . Nicolas Bécavin, programmeur principal du moteur du jeu déclare à ce propos :

Les rats sont une caractéristique clé de A Plague Tale, et pour ce deuxième jeu, nous voulions pousser les possibilités de la nouvelle génération au maximum pour amener l'horreur et les traumatismes induits par les rats à un niveau supérieur. Le nombre de rats à l'écran a été multiplié par 60, passant de 5 000 à 300 000 ! C'est un bon numéro pour véhiculer la vision de l'apocalypse qui opprime de plus en plus nos héros. Nous avons également changé l'aspect de leur mouvement, de sorte qu'ils ressemblent à une vague géante, un peu comme un tsunami qui s'écrase sur vous. Nous avons la chance de travailler avec notre propre moteur interne et de compter sur lui pour nous attaquer à des rendus difficiles comme celui-ci, d'un élément complètement spécifique à A Plague Tale.

La gestion des rats semble assez proche de ce que l'on peut voir dans le film World War Z mais avec des zombies, à savoir une sorte de marée qui nous fonce dessus sans réel pouvoir dessus. Pour mémoire le jeu est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S pour le 18 octobre 2022.